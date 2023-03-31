Без резких изменений: какой будет погода в апреле 2023 года в Волгограде, рассказали синоптики

Апрель в Волгограде будет привычно теплым. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В апреле Волгоградскую область накроет весенним теплом. Периодически будет дождливо. Особых сюрпризов синоптики не прогнозируют, как и резких изменений температур. Какая будет погода в апреле 2023 в Волгограде, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

- Первая неделя апреля 2023 года в Волгограде и области ожидается без осадков. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Особо резких изменений в погоде не ожидается, - рассказала Наталья Алатырцева.

Во второй декаде апреля ожидаются кратковременные дожди и небольшое понижение температуры. Но они все же будут плюсовыми. Ночью 5-10 выше нуля, днем - 10-15 тепла. Что весьма порадует волгоградских дачников, которые уже открыли сезон на своих фазендах.

- Третья декада апреля 2023 в Волгоградской области обещает быть очень теплой. В конце месяца тоже могут пойти кратковременные дожди, но дневные температуры уже будут в пределах 15-20 градусов тепла, - прогнозируют метеорологи.

Март 2023 года в Волгограде был очень теплым, но не аномальным, отмечают синоптики. До 20 градусов тепла в первый месяц весны температуры у нас доходят периодически, например, так было в 1995 году, в 2008-м. В апреле, по предварительным прогнозам, температура и осадки ожидаются в пределах нормы.

Кстати, за последние 60 лет наблюдений максимальная температура в апреле в Волгограде поднималась до 29 градусов, минимальная доходила до минус 6.

Подробный прогноз погоды на начало апреля в Волгограде и области смотрите здесь.