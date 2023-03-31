Сталинград – это не только ода Сталину: когда в Волгограде может пройти референдум по переименованию

Ветераны подчеркивают, что это никак не связано с явкой на предстоящих выборах Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Решение о проведении референдума после встреч инициативной группы по переименованию Волгограда в Сталинград примут после майских праздников. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал Александр Струков, председатель городского совета ветеранов.

- Примерно после майских праздников мы подведем итоги наших встреч, подсчитаем все голоса. Если же большинство будет за переименование, то референдум пройдет, но не в этом месяце, а где-то примерно в сентябре. Но это не имеет никакого отношения к выборам, - подчеркнул председатель Волгоградского городского совета ветеранов.

Также Александр Струков рассказал, как проходят встречи с общественностью и можно ли уже составить общую картину по поводу того, хотят ли волгоградцы переименовывать город.

- За Волгоград в основном выступает молодежь, они говорят, что родились, жили и хотят жить с этим названием. Старшее поколение и люди среднего возраста за Сталинград. Понимаете, Сталинград – это же не только Иосиф Сталин. Это еще процветающий довоенный город, это память о тех, кто защищал его, в конце концов, перевернувшая историю Сталинградская битва, - рассказал Александр Струков.

Страсти вокруг переименования города кипят, повышая градус каждый раз, когда эта тема лишь только упоминается в общественном пространстве. Против переименования выступают общественники и волгоградцы, судя по опросу ВЦИОМ, их 67%. Еще один телефонный опрос показал, что против возвращения Сталинграда 74%. Волгоградцы считают, что их специально сталкивают лбами, отвлекая от насущных проблем.