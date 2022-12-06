Область в любом случае останется Волгоградской. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Решение провести референдум по переименованию Волгограда в Сталинград могут принять в течение ближайших 4 – 6 месяцев. Имя может поменять только город, область в любом случае останется Волгоградской. Пока же полгода в регионе будут изучать общественное мнение, сообщил сайту volgograd.kp.ru по итогам первого заседания совета по изучению общественного мнения по переименованию города председатель городского совета ветеранов Александр Струков.

- Сейчас наша задача как можно объективнее изучить мнение всех проживающих в Волгоградской области. Студенческие, рабочие коллективы, ветеранские сообщества – все это будет учитываться. На все про все от 4 до 6 месяцев. Никто не собирается форсировать события и привязывать переименование к конкретным датам. После изучения общественного мнения будет принято решение о целесообразности проведения референдума. Он состоится только в случае, если большинство жителей выскажутся за возвращение городу имени Сталинград, - рассказал Александр Струков.

Напомним, 2 февраля 2023 года вся страна будет отмечать 80-летие победы в Сталинградской битве. К этому дню город имя точно не изменит.

- Из уст Андрея Бочарова прозвучало, что на референдум будут выносить вопрос - за Сталинград или против. И если проголосуют «за», то будет город-герой Сталинград Волгоградской области. То есть название субъекта РФ меняться не будет, - подчеркнул Александр Струков. – Спросили о затратах. Губернатор сказал, что мы обойдемся средствами региональными, они будут не такие великие. Никакой ломки, переоформления документов не будет. Найдено компромиссное решение, все будет постепенно, ничего не будут срочно менять.

Следующее заседание совета по изучению общественного мнения пройдет в канун Нового года.

Напомним, в очередной раз ветераны попросили переименовать Волгоград в Сталинград 19 ноября. На этот счет уже высказались многие политики федерального уровня. Но в волгоградских пабликах в соцсетях подавляющее большинство горожан считает, что менять имя города не стоит.