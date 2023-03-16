В военсуде генерал СК Музраев ответил на обвинения авторитета Брудного о получении взяток за решение вопросов

Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

16 марта в Ростове-на-Дону продолжился громкий судебный процесс над волгоградским генералом СКР Михаилом Музраевым. Бывший глава регионального следкома на прениях сторон снова выступил в свою защиту. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Сегодня Музраев ответил на обвинения криминального авторитета Виталия Брудного, который проходил свидетелем по делу. Напомним, бизнесмена осудили в 2019 году на 10 лет тюрьмы за убийство кикбоксера Поташкина. Сам Брудный, выступая весной прошлого года в суде по видеоконференцсвязи, заявил, что генерал СК брал взятки за «решение неких вопросов». Правда, сослался на людей, которых уже нет в живых – своего брата и знакомого.

- В судебном заседании исследованы разыскные дела в отношении Брудного, и установлено, что в них не имеется оперативно-разыскных мероприятий, в результате, которых получена информация о местонахождении Брудного за границей. Тогда возникает вопрос: с чем приходили ко мне товарищи? Версия об обсуждении со мной в мае 2017 года вопроса об объявлении мною в международный розыск Брудного опровергаются показаниями. Изложенное доказывает несостоятельность предъявленных мне обвинений, - заявил Музраев.

Напомним, генерал, обвиняемый в организации поджога дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, три заседания пытается доказать свою непричастность к теракту. При этом гособвинение на основании собранных следователями ФСБ доказательств запросило для Музраева 20 лет колонии строго режима.

Подробности дела о поджоге долго не раскрывались. Само преступление произошло в ноябре 2016 года. Лишь спусти почти три года следствие заявило о первых подозреваемых – задержали наемников и заказчика. Им оказался криминальный авторитет Евгений Ремезов. Бизнесмен когда-то «держал» Центральный рынок, который глава региона передал в муниципальную собственность. Ремезов хотел отомстить, но действовал не один. По словам уже осужденного на 6 лет бизнесмена, губернатора «заказал» генерал Музраев и его сообщник предприниматель Владимир Зубков.

Последнее слово Музраев произнесет 20 марта. После этого суд вынесет приговор.

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