В Волгограде криминального авторитета Брудного отправили в колонию на 10 лет
Больше года длилось судебное разбирательство по громкому делу двух волгоградских авторитетов - Виталия Брудного и его подельника Руслана Адарича. Судебные заседания переносились много раз, и вот сегодня, 17 сентября, Центральный суд Волгограда вынес вердикт. Брудного и Адарича признали виновными по нескольким статьям: «покушение на убийство, совершенное по найму, организованной группой, общественно опасным способом», «незаконное изготовление взрывчатых устройств», «незаконное изготовление, хранение и перевозка огнестрельного оружия».
Напомним, что «война» между Брудным и кикбоксером Владимиром Поташкиным длилась несколько лет. Началось все после смерти криминального авторитета Владимира Кадина. Поташкин, якобы, стал приемником убитого и сразу незаладил с братьями Сергеем и Виталием Брудными, которые «заправляли» на севере Волгограда. А после убийства Сергея Брудного конфликт перешел в острую фазу. Младший брат решил отомстить и подговорил «товарищей» организовать на Поташкина покушение.
- Брудный создал ОПГ, в которую вошли 4 человека. Они приобрели оружие, боеприпасы к нему, а также изготовили самодельное взрывное устройство, - уточняют в Центральном суде Волгограда.
Несколько раз Поташкина пытались убить. Сначала с помощью игрушечного вертолета с взрывчаткой, которую не исполнитель не привел в действие, так как спортсмен был с ребенком. Второй раз на него покушались у цирка, но взрывчатку также нашли раньше, чем она взорвалась.
Спорное дело вынесли на рассмотрение суда присяжных, и они признали заказчиков виновными. Сегодня обвинение поддержал и суд.
- Виталия Брудного приговорили к 10 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Также он заплатит 500 тысяч рублей штраф. Его подельнику Руслану Адаричу дали 11 лет колонии строгого режима, и также 1,5 лет ограничения свободы. Он тоже заплатит штраф - 300 тысяч рублей, - сообщают "КП-Волгоград" в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU