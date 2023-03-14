«Я всегда указывал на Ремезова»: генерал СКР Музраев обвинил в поджоге дома губернатора сдавшего его криминального авторитета

Музраев взял слово в прениях сторон. Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

Во вторник, 14 марта, в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжились прения сторон по громкому уголовному процессу в отношении генерала Михаила Музраева. Напомним, экс-главу СУ СКР Волгоградской области обвиняют в организации поджога дома губернатора Андрея Бочарова. Вместе с Музраевым судят и его сообщника – криминального авторитета, бизнесмена Владимира Зубкова.

Это уже пятое заседание, на котором государственный обвинитель, адвокаты и обвиняемые участвуют в прениях. На первом прокуратура потребовала посадить Музраева на 20 лет в колонию строгого режима, а Зубкова – на 15 лет. Два заседания выступала стороны защиты. А потом слово взял сам генерал. Он заявил, что не причастен к покушению на жизнь главы региона. Сегодня следователь продолжил свою многочасовую речь. Вот, что сказал Музраев в свою защиту.

«Как я мог повлиять на Бочарова в сфере государственной политики и ее реализации, если губернатор не обладает полномочиями по самостоятельному проведению этой политики - это в ведении Президента страны».

«Свидетели сказали, что не знают кто совершил поджог, а я заявил, что это Ремезов. Все подтвердят, что с первых минут расследования я всегда указывал на Ремезова».

«Сотрудники полиции и ФСБ не рассматривали Ремезова как человека, организовавшего поджог».

«Свидетель Поташкина подтверждает, что именно я стал требовать привлечения к ответственности Ремезова и проверки его на причастность к данному преступлению».

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ПОДЖОГЕ

Сам поджог, напомним, произошел в ноябре 2016 года в элитном поселке Латошинка, где проживали губернатор и его семья. В ту ночь неизвестные приникли на территорию частника, облили деревянное строение горючей жидкостью и подожгли. К счастью, пожара удалось избежать. Сам Бочаров чуть позже прокомментировал, что злоумышленники «могли бы заживо сжечь семью, но они не добились того, чего хотели».

Долгое время подробности этого инцидента не раскрывались. Про тот странный поджог заговорили только в 2019 году. ФСБ раскрыла имя первого подозреваемого. Им оказался криминальный авторитет Евгений Ремезов, у которого был конфликт с губернатором из-за Центрального рынка. Глава региона отдал объект, который раньше приносил доход бизнесмену, в муниципальную собственность. В свою очередь Ремезов в своих показаниях назвал имена заказчиков – тогда еще действующего главу регионального СК Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова.

Ремезова и его наемников уже осудили. А вот генерал СКР несколько лет находится в СИЗО. Его обвиняют в хранении оружия, злоупотреблении должностными полномочиями и организации теракта.

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