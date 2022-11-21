«Знаю, что ты меня боишься»: волгоградка после нападения коллеги-дознавателя из МЧС включила диктофон

Сотрудники правоохранительных органов все еще проводят проверку.

Жизнь 28-летней сотрудницы МЧС Татьяны Смирновой из Волгоградской области превратилась в кошмар после того, как на нее напал 24-летний коллега Вячеслав. Молодой поклонник не вынес безответной любви и решил убить девушку, а потом и себя. К счастью, оба живы-здоровы. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru адвокат Ольга Завгороднева, пока проводится проверка, уголовное дело так и не возбудили. Мужчина продолжает ходить на работу как ни в чем не бывало и раздает интервью.

Сама Татьяна сейчас в отпуске. Она не выходит из дома одна и не знает, как вернуться на рабочее место. Девушке пришлось обратиться к психологу. Напомним, 30 октября Вячеслав увез Таню в гаражи, приставил нож к шее и обещал убить, потому что любит. Волгоградке удалось отбиться.

Татьяна вырывала нож, схватившись за лезвие. Раны еще не зажили. Фото предоставлено адвокатом Ольгой Завгородневой.

Как пояснила адвокат Татьяны, ее подзащитная сразу после этого подобрала выпавший из ее рук телефон и включили диктофон. Ей удалось записать часть разговора. Слышно, как молодой человек после попытки вонзить в девушку нож расплакался.

«- Я много чего в этой жизни не понимаю, но для меня ты единственный смысл в жизни. Я понимаю, если бы у тебя кто-то был бы… Но ты сама жаловалась, какая-ты несчастная… я тебя люблю! – плачет поклонник. И пытается успокоить: - Я знаю, что ты меня сейчас боишься…

- Я очень тебя боюсь, очень!

- Пожалуйста, мы не договорили, сядь, умоляю...

Девушка находится в сильном стрессе. Фото предоставлено адвокатом Ольгой Завгородневой.

- Слав, либо ты меня сейчас не трогаешь, либо я просто кричу.

- Ладно, давай договоримся, - интонация в голосе сотрудника МЧС меняется.

- Я не хочу… я не хочу».

После этого Татьяне удается сбежать с места происшествия к родителям, которые выехали ей навстречу. Родные волгоградки сначала подумали, что их дочь попала в ДТП, а когда узнали о случившемся, долго отходили от шокового состояния.

Пока никакого решения по материалам проверки не принято. Сотрудник МЧС делает вид, что никакого нападения не было. В первый же день он прислал Татьяне несколько сообщений с просьбой назвать «сумму».

Сотрудник МЧС сразу же после конфликта пытался договориться.

По мнению адвоката Ольги Завгородневой, с юридической точки зрения действия мужчины можно квалифицировать по 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 105 УК РФ (Убийство). Эти статьи применяются вместе, так как отдельной статьи за покушение на убийство в законодательстве РФ нет.