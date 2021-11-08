В Волгограде с 9 ноября перекроют движение на улице Ангарской

Проезд будет закрыт с утра до вечера Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде продолжается реконструкция дороги на улице Ангарской в Дзержинском районе. Со вторника на обновляемом участке от трамвайного кольца до автозаправки подрядчик начнет формирование проезда в четыре полосы вместо нынешних двух. Из-за этого автомобилисты столкнуться с затруднениями. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на улице Ангарской ежедневно с 9 по 14 ноября с 08.00 до 18.00 будет перекрыто движение машин на участке от улицы Римского-Корсакова до выезда на Третью продольную магистраль. Трамваи будут ходить без изменений.

Расширение проезжей части началось в 2020 году. Строители вынесли сети энергоснабжения, канализации и связи, переустановили газопровод, провели рекультивацию земельного участка и формирование уровня строящейся дороги. Также рабочие обустроили ливневки, построили тротуар. Сейчас подрядчик начинает асфальтирование участка протяженностью почти 900 метров, продолжаются работы по установке линии освещения. Все работы должны завершиться до конца года.