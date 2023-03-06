ФСБ установила организатора предотвращенного теракта на нефтепроводе в Волгоградской области

При задержании террористов, оказавших сопротивление, ликвидировали. Кадр оперативного видео

ФСБ установила организатора планируемого теракта в августе 2022 года на нефтепроводе в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ЦОС ФСБ России, им является гражданин Украины 38-летний Денис Капустин, который действовал под контролем СБУ. Стало известно, что он также организовал покушение на жизнь председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Благодаря оперативной работе сотрудников ФСБ, его удалось предотвратить.

Напомним, в конце лета прошлого года в Волгоградской области сторонники праворадикальных организаций «Вайт Рекс», «Реструкт», «Тор Штайнер» и «Карпатская сечь», граждане РФ Кейнер и Ушков под руководством Капустина планировали реализовать диверсионно-террористический акт с помощью взрывного устройства, установленного в автомобиле, на объекте волгоградского нефтегазового комплекса. При задержании террористы оказали сопротивление и были ликвидированы.

Убийство общественного деятеля Малофеева планировалось осуществить с помощью подрыва его автомобиля.

- Аналогичная схема совершения диверсионно-террористического акта ранее применялась агентами украинских спецслужб при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, - отметили в ЦОС ФСБ РФ.

Более того, в марте этого года Капустин вместе с сообщниками участвовал при нападении на села в Брянской области, где были убиты два человека и ранен ребенок.

- По факту покушения на жизнь К. Малофеева в отношение Капустина возбуждено уголовное дело («террористический акт», «участие в деятельности террористической организации» и «незаконный оборот взрывчатых веществ» УК России), - добавили в ведомстве.