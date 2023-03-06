В Волгограде скончался бывший настоятель храма на Мамаевом кургане отец Георгий

Отцу Георгию был 71 год. Фото: Волгоградская епархия. Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде скончался протоиерей Георгий Лазарев – руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Волгоградской епархии. Священнослужитель ушел из жизни 5 марта на 72 году после продолжительной болезни. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградской епархии.

Отец Георгий известен многим волгоградцам. Долгие годы он был настоятелем храма Всех святых на Мамаевом кургане. Летом 2020 года батюшка был переведен в храм Всех святых в земле Российской просиявших, который находится на пересечении улиц 7-й Гвардейской и Чуйкова.

- Батюшку хорошо знали и любили верующие Волгоградской епархии. Его неравнодушие, отеческая любовь, горячее желание помочь, укрепляющее пастырское слово откликались в сердцах людей, - отметили в епархии.

Отец Георгий родился в селе Татьянино Костромской области. После школы получил диплом Костромской сельскохозяйственный институт по специальности агроном, после чего стал преподавателем в вузе. 17 лет Георгий Лазарев отдал военной службе, именно в этот период он решил посвятить свою жизнь церкви. В 1999 году он приехал в Волгоград, где окончил дневное отделение Волгоградского епархиального духовного училища и нес послушание в Свято-Духовском мужском монастыре.

В 2017 году священнослужитель был возведен в сан протоирея. Имеет многочисленные награды и благодарности за вклад в развитие взаимодействия между церковью, правоохранительными органами и армией. Отец Георгий благословлял новобранцев, отправлявшихся на срочную службу, и мобилизованных. Также он посещал военнослужащих в разных городах страны. В октябре прошлого года батюшка отправился на Северный флот ВМФ России, где встретился с экипажем подводной лодки «Волгоград».

- Сильный, мудрый, щедрый сердцем, любящий и любимый пастырь – таким помнят отца Георгия и священники, и миряне, - добавили в епархии.