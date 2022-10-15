Волгоградский священник отправился на Северный флот

Фото: Волгоградская епархия

Волгоградский священнослужитель протоиерей Георгий Лазарев отправился на Северный флот ВМФ России. Руководитель Отдела по взаимоотношениям с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Российской Федерации в городе Заозерск в Мурманской области встретился с экипажем подводной лодки «Волгоград». Визит состоялся по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградской епархии.

Отец Георгий провел беседы с подводниками, ответил на их вопросы. В благословении команде субмарины был передан образ святого благоверного великого князя Александра Невского.

- Священник отслужил водосвятный молебен в Свято-Никольском храме, совершил панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войны на воинском мемориале «Долина смерти», - отметили в Волгоградской епархии.