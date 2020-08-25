«Я просто пожилой человек»: отец Георгий о причине перевода из храма Всех Святых на Мамаевом кургане

Фото: сайт Волгоградской епархии

В Волгоградской епархии 24 августа произошел ряд кадровых изменений — сменились два настоятеля храмов. В частности, настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане. Долгие годы службу в нем нес протоиерей Георгий Лазарев. Теперь руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Волгоградской епархии будет служить в другой церкви — на 7-й Гвардейской.

Но героем новостей отец Георгий стал по другому поводу. Во многих СМИ его увольнение связали с тем, что священник сделал замечание министру культуры Ольги Любимовой во время ее визита в Волгоград в июне этого года. Мол, глава Минкульта была без платка. В разговоре с корреспондентом «КП-Волгоград» отец Георгий не подтвердил эту информацию. Возможно, не хотел и дальше разжигать скандал, или его перевод по службе действительно не имеет никаких «подводных камней».

- Мне 69 лет, я пожилой человек. Никаких подводных течений нет. Мне на смену пришли очень хорошие ребята, молодые священники.

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор назначил новым настоятелем храма Всех Святых протоиерея Алексея Маслова - ректора Царицынского православного университета, руководителя епархиального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ. Отец Алексей окончил духовную семинарию и академию, служил в Урюпинской епархии, был благочинным Урюпинского округа. Как рассказали в Волгоградской епархии, он также был штатным священником в храме Сергия Радонежского в Волгограде. Клириком в храм Всех Святых назначен иерей Владимир Пономаренко.

А отец Георгий Лазарев теперь будет служить в храме Всех Русских Святых города Волгограда, который находится на 7-й Гвардейской.