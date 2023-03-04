Порядок перерасчета за общедомовое потребление и корректировки платы за отопление разъяснили волгоградцам

Разобраться в правильности начислений может не каждый. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В первом квартале 2023 года многие волгоградцы увидели в счетах за коммуналку бешеные суммы перерасчета по холодной, горячей воде, водоотведению и электроэнергии на содержание общего имущества. Жилинспекцию завалили вопросами. Как по новым правилам делают перерасчет за СОИ и корректировку платы за отопление, рассказали в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области.

Как начисляют плату за коммуналку на содержание общего имущества - СОИ

Холодная и горячая вода, водоотведение и электроэнергия, которые идут на уборку и освещение подъезда, полив палисадника, работу лифта – это и есть коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. Платят за них волгоградцы, как и все россияне, тремя способами: по установленным в регионе нормативам, по среднемесячному или по фактическому потреблению на основании данных общедомовых приборов учета.

- Полный ежемесячный расчет с управляющей компанией дает только последний способ начисления, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве.

Поэтому с 1 сентября 2022 года в стране стали делать перерасчет платы за коммуналку на СОИ для тех жильцов, которые оплачивают ее по нормативам и по среднему объему. Согласно законодательству, в квитанциях он отражается раз в год. Так, в первом квартале 2023-го волгоградцы увидели перерасчет за 2022 год – пока только за 4 месяца с момента вступления в силу новых правил.

Эксперты считают, что новые правила требуют доработки. Так как теперь плата за воду в подвале из-за протечки трубы, несвоевременная передача показаний счетчиков соседями и многое другое ложится на плечи жильцов. А управляющие компании больше не заинтересованы в энергосбережении и в том, чтобы дом был в порядке.

Однако за соседа-должника волгоградцы все же оплачивать коммуналку на содержание общего имущества не будут. Задолженность конкретного потребителя не перераспределяется между жителями многоквартирного дома.

- Если собственник не оплачивает жилищные и коммунальные услуги, в том числе, идущие на содержание общего имущества, в его платежных документах отражается задолженность, - подчеркивают в ГЖИ.

Но если жилец какой-то из квартир не передавал показания прибора учета или занижал их, а УК за этим не следила, то разница между фактическими данными счетчика и учтенными ляжет на плечи соседей. Сумма перерасчета будет больше и в тех домах, где, например, собственник платит по нормативу за одного, а по факту проживает в квартире пятеро.

Что такое корректировка платы за отопление

В Волгограде и Камышине плату за отопление начисляют семь месяцев в году – в отопительный сезон с октября по апрель. Если в МКД есть общедомовой теплосчетчик, то в расчет берут его показания. Если приборов учета тепла нет, плату начисляют по нормативу равными долями за семь месяцев.

В остальных городах и районах Волгоградской области плату за отопление делят на 12 месяцев. Если есть общедомовой теплосчетчик, то жильцы платят равными долями из расчета потраченного за прошлый год. То есть в 2022-м начисления шли по показаниям прибора учета в 2021 году. А вот в начале 2023 года жителей ждет корректировка платы за отопление. Это будет разница между оплаченным теплом и фактическими показаниями счетчика в 2022 году. Она может быть как с плюсом, так и с минусом для жильцов.

Куда жаловаться жителям Волгограда и области, если есть сомнения в правильности начислений за коммуналку

Заявление и платежки можно отправить в Волгограде - в управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации города (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39А) в Волжском – в контрольное управление администрации города (404130, Волжский, пр. Ленина, 19). Жители Михайловки, Камышина, Урюпинска и Фролово могут обратиться в администрацию своего города, из остальных районов региона жалобы можно отправить в инспекцию госжилнадзора Волгоградской области (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39А).

Проще всего направить обращение через ГИС ЖКХ, если у вас есть аккаунт на госуслугах. Так же можно написать по обычной почте, но с подтверждением личности. Еще один вариант - принести лично, показав паспорт.