В Волгоградской области до 1 декабря примут новые тарифы на коммунальные услуги

Волгоградцам придется отдавать за коммуналку гораздо больше. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

С 1 декабря 2022 года тарифы за коммунальные услуги в России, в том числе в Волгоградской области, вырастут на 9%. Соответствующее постановление правительство РФ приняло 14 ноября. Теперь за две недели комитет по тарифам Волгоградской области должен в авральном режиме принять тысячи приказов о повышении расценок на поставку воды, тепла, электроэнергии и прочих коммунальных тарифов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Работать чиновникам придется не покладая рук. Так, в повестке заседания коллегии комитета тарифного регулирования Волгоградской области 16 ноября значится рассмотрение 84 приказов, 17 ноября – сразу 146. 18 ноября коллегия рассмотрит 219 вопросов, в том числе примет тарифы на газ, вывоз мусора и электроэнергию для жителей региона, а также тарифы за холодное водоснабжение и водоотведение для потребителей "Концессий водоснабжения". О грядущем повышении цен на коммуналку объявили еще в начале осени. Но принимать новые тарифы до вступления в силу соответствующего постановления правительства региональные чиновники не имели права.

Напомним, в последние годы тарифы повышали раз в год летом – с 1 июля. Но на этот раз правительство решило перенести индексацию коммунальных платежей с июля 2023 года на декабрь 2022-го. Еще одно отличие – предельные индексы для всех регионов будут одинаковыми. Раньше их каждый субъект утверждал отдельно для каждого муниципалитета. Вырастут цены на холодную и горячую воду, тепло, водоотведение и электричество с 1 декабря 2022 на 9%. Тарифы на газ могут измениться на 8,5% - такой размер индексации предусмотрен проектами приказов Федеральной антимонопольной службы. Принять их должны в течение пяти дней после постановления правительства.

При этом чиновники обещают, что в 2023 году традиционного летнего повышения тарифов на коммуналку уже не будет. Те цены, которые утвердят в ближайшие пару недель, будут действовать вплоть до июля 2024 года.

Кроме того, уже известно, что с 1 января 2023 года в Волгоградской области на 52 копейки или на 6,9% вырастет минимальный взнос на капремонт. Платить за квадратный метр площади будем по 8 рублей 2 копейки.