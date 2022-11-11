Стендапер Андрей Бебуришвили перед сольным концертом рассказал о взлетах в карьере и своей влюбчивости

Андрей Бебуришвили - представитель династии врачей и выпускник волгоградского медуниверситета. Фото: ТНТ.

Новый телевизионный сезон ознаменовался для Андрея Бебуришвили стремительным карьерным взлетом: комик стал соведущим в Comedy Club и ведущим «Прожарки» на ТНТ4, а его сольный концерт выйдет на ТНТ 11 ноября в 21:00. Мы пообщались с резидентом о переменах его в профессиональной и личной жизни.

- Сегодня на ТНТ выйдет в эфир ваш сольный концерт «Эпоха осуждения». В чём особенность новой программы?

– Этот концерт долго вынашивался. Надеюсь, что экран сможет передать энергетику, царившую во время записи. Я люблю, когда зритель расслабляется и забывает, что он не один в зале.

- Вы стали ведущим «Прожарки». В чём ваше ведение этого шоу отличается от работы Ильи Соболева?

– У нас абсолютно разные стили. «Соболь» – это протон, летающий в адронном коллайдере. Очень энергичный и такой же по размеру. Я же, скорее, саксофон, который приятно слушать и хочется взять в рот. «Прожарка» точно не стала лучше или хуже. Она стала намного лучше.

- Недавно вы вместо Гарика Харламова стали соведущим Павла Воли в ComedyClub. Как вам в новой роли? Как отреагировал Харламов?

– Это интересный опыт. Я люблю общаться с залом и делаю это на каждом своем живом выступленим. Comedy – это немного другое. Отдельное спасибо Асти и актёрам озвучки: они легко шли на контакт и давали настоящий чернозём для юмора. Мне понравилось. Харламов вроде не обиделся, хотя трубку до сих пор не берёт.

- Как вы относитесь к тому, что участницы «Женского стендапа» посмеиваются над вами, считая самым влюбчивым мужчиной канала ТНТ?

– Если я самый влюбчивый, то это неплохо. Про меня ходила молва и хуже. Но раз «Женский стендап» шутит, я только за! Талантливые девчонки. Думаю, что у них всё позади.

- Сейчас у вас есть девушка?

– Сейчас у меня есть девушка. Но счастье любит тишину, поэтому я не сильно о ней распространяюсь. Она обладает всеми качествами, которые я ценю: красива, умна и без судимостей.

- В ноябре-декабре у вас запланировано много концертов по России. Но есть пауза между шоу 20 декабря в Ереване и 3 января в Москве. Где и с кем вы собираетесь отмечать Новый год?

– Новый год – семейный праздник, поэтому я планирую быть с рядом родными. Да, это банально, но лучше вариантов не нашёл. Да и не искал. С наступающим и вас!