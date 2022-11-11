Волгоградец Андрей Бебуришвили выступит с сольным стендап-концертом по ТВ

Фото: Пресс-служба ТНТ

У уроженца Волгограда Андрея Бебуришвили осень ознаменовалась серьезным карьерным ростом. Стендапер не первый год выступает на сцене Comedy Club, а недавно он стал соведущим проекта, сменив Гарика Харламова. Кроме того, у волгоградского комика в телевизионном эфире ТНТ выйдет сольный стендап-концерт под названием «Эпоха осуждения».

- Этот концерт долго вынашивался. Надеюсь, что экран сможет передать энергетику, царившую во время записи. Я люблю, когда зритель расслабляется и забывает, что он не один в зале, - приводит слова Андрея Бебуришвили пресс-служба ТНТ.

Сольный концерт волгоградца выйдет в пятницу в 21.00.

Отметим, стендапер осенью также стал ведущим телешоу «Прожарка», в котором комики жестко шутят над приглашенными звездами.

Андрей Бебуришвили представитель династии врачей. Он сам окончил волгоградский медуниверситет, но решил связать свою жизнь не с медициной, а с юмором.

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