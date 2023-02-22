В райцентре Волгоградской области введен режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии

До этого крупная авария на канализационном коллекторе случилась в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Более 11 тысяч жителей рабочего поселка Светлый Яр Волгоградской области вторые сутки сидят без воды из-за коммунальной аварии на канализации. Чтобы ликвидировать аварию 22 февраля в райцентре ввели режим повышенной готовности и создали оперативный штаб. Ситуация под контролем комитета ЖКХ региона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Светлоярского района.

- Для организации бесперебойной работы по ликвидации аварии, сформировано 3 рабочих бригады по 6 человек в каждой, из числа работников организаций ЖКХ. Работы будут осуществляться круглосуточно до момента ликвидации, - рассказали местные власти.

Авария на канализационном коллекторе в Светлом Яре случилась еще 20 февраля. Вышла из строя бетонная труба, проходящая в шести метрах под землей. Округу в полутора километрах от поста ГИБДД в сторону Волгограда залило фекальными стоками. Так как коллектор самотечный, чтобы его восстановить, нужно откачивать воду из трубы. Поэтому с 8 утра 21 февраля жителям райцентра отрубили подачу воды.

Сейчас на месте аварии работают пять мотопомп, трактор и экскаватор. Чтобы поставить заглушку в коллектор, будут привлекать водолазов. После заменят трубу обрушившегося коллектора. Работы идут круглосуточно. Ночью на месте ЧП сделают освещение.

Пока жителям райцентра и в ЦРБ возят воду три водовозки, тем, кто не может прийти за водой сам, помогут волонтеры. В торговых точках Светлого Яра обещают обеспечить своевременный подвоз бутилированной воды.