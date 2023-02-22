Прокуратура возбудила уголовное дело после коммунального ЧП в Светлом Яре

На месте аварии находится районный прокурор. Фото: прокуратура ВО

После коммунальной аварии в рабочем поселке Светлый Яр прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело по статьям «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ведомство взяло на особый контроль ситуацию в райцентре, где из-за ЧП на канализационном коллекторе более 11 тысяч жителей вторые сутки в мороз сидят без воды, сообщили сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

- По указанию и.о. прокурора Волгоградской области Светланы Чиженьковой на место аварии привлечены дополнительная специальная техника и персонал, - рассказала Оксана Черединина.

Напомним, канализационный коллектор в Светлом Яре обвалился 20 февраля. Всю округу залило нечистотами. Чтобы ликвидировать аварию и заменить трубу воду во всем поселке отключили с утра 21 числа. Работы идут до сих пор.

Прокуратура внесла представление по факту ненадлежащего содержания системы водоотведения, после возбудила уголовное дело. В райцентре ввели режим повышенной готовности. На месте аварии находится районный прокурор Инал Бисинов.