В Волгограде 95-летний фронтовик поучаствовал в забеге в честь победы под Сталинградом

Александр Медков не теряет бодрости в свои 95 лет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 2 февраля отмечают 79-ю годовщину победы в Сталинградской битве. На набережной города-героя в этот день прошел юбилейный Всероссийский легкоатлетический пробег. Открыл его 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков. Фронтовик преодолел пятикилометровую дистанцию спортивной ходьбой.

Ветеран постоянный участник забегов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 1943 году в свои 15 лет Александр Медков служил на спецпоезде №209 – восстанавливал под обстрелами железные дороги, обеспечивал связь. Получил тяжелое ранение под Кривым Рогом, провалился под лед, но его спасли. После ранения и воспаления легких было длительное лечение. Врач посоветовал ему заниматься спортом, чтобы не быть списанным. С тех пор Александр Васильевич потерял счет медалям и кубкам, и своими спортивными наградами ветеран гордится не меньше, чем фронтовыми.

Так выглядел молодой Саша Медков в далеком 1947 году. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Не меньше, чем боевыми наградами, ветеран гордится спортивными достижениями. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Полковник в отставке в свои 95 лет сохраняет бодрость духа и оптимизм. В его расписании каждый день пробежки, гимнастика, отжимания и даже йога. Когда на улице плохая погода, гололед, ветеран поднимается пешком на 9-й этаж своего дома. Такие тренировки помогли ему стать участником вертикального забега «Лестница в небо», преодолев около 800 ступеней. Конечно, не бегом. Но многие молодые люди и этого не могут. А еще фронтовик занимается с гантелями, качает пресс. Сохранять позитивный настрой несмотря ни на что ему помогает и музыка - Александр Медков играет на деревянных ложках и поет в хоре.

Александр Медков легко справляется с восьмикилограммовыми гантелями и занимается йогой.jpg Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Александр Васильевич признается, что уже давно потерял счет легкоатлетическим забегам, которые проходят на набережной Волгограда 2 февраля и на День Победы.

Молодежи ветеран советует всегда сохранять боевой настрой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Главное, сохранять боевой настрой, следить за собой, заниматься спортом, - дает напутствие молодежи ветеран. - Надо, чтобы в душе не было зла, надо делать добро, с легкостью жить, радоваться, улыбаться!