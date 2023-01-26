У нее полно счастливых фото в обнимку с ребенком: близкие жестоко убитой в Волгограде женщины не понимают, за что с ней расправился 15-летний сын-отличник

В убийстве матери подозревают ее 15-летнего сына. Фото: соцсети.

Волгоградские следователи продолжают выяснять обстоятельства шокирующего убийства 42-летней Яны П., в котором подозревают ее 15-летнего сына. Подросток напал на спящую мать с молотком и ножом, а потом сам вызвал полицию. Сайт volgograd.kp.ru собрал все, что известно об этой чудовищной трагедии.

«НА ВИД – СПОКОЙНАЯ СЕМЬЯ»

После развода с мужем Яна воспитывала сына одна. Они жили в доме на улице Канатчиков в Красноармейском районе. Волгоградка старалась, чтобы в семье был достаток. Мальчик учился на отлично, был очень общительным и развитым ребенком, участвовал в школьной жизни. Сама Яна училась в школе №6 (музыкально-эстетического развития), затем окончила 34-й лицей и Волгоградский кооперативный институт РУК.

Мама и сын часто ездили отдыхать. Фото: соцсети.

Известно, что она работала продавцом в продуктовом магазине. В соцсетях у женщины много фотографий сына – улыбчивого и радостного мальчишки. Они ездили в отпуск на море, общались с друзьями.

В декабре погибшая отметила 42-летие, однако выглядела гораздо моложе. Яна занималась спортом, поддерживала фигуру, посещала салоны красоты и вообще следила за собой.

- Мы познакомились в салоне. Приятная на общение девушка, добрая, улыбчивая, веселая, всегда в движении. Строила планы на будущее, не боялась работы. Знаю, выходила на подработки. Никогда не жаловалась, что ей тяжело или что-то подобное, - поделилась знакомая погибшей Марина.

Дома у Яны с виду тоже все было спокойно.

- Мы периодически пересекались в подъезде. На вид - спокойная семья, рассказала жительница дома на Канатчиков.

По словам соседей, семья была тихая и спокойная. Фото: соцсети.

В феврале женщина собиралась в отпуск – в Адлер. Она вела активный образ жизни. Но до долгожданного отдыха не дожила. По словам коллеги Натальи, Яна собиралась ехать с сыном, но тот отказался.

- Она хотела ехать с сыном, но он не захотел. Он рос у неё самостоятельным мальчиком. Так же у него есть и отец, и бабушка, которые присмотрят за ним, - написала в соцсетях знакомая погибшей.

УБИЛ СПЯЩУЮ МАТЬ

Что толкнуло 15-летнего подростка на отчаянный шаг – выясняют следователи. Накануне, 25 января, он подошел к крепко спящей матери с молотком и нанес 10 ударов по голове. Затем взял нож и ударил острием в горло.

- От полученных травм она скончалась на месте. После совершенного преступления подозреваемый позвонил в полицию, сообщив, что обнаружил тело матери, когда вернулся домой, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Однако на одежде школьника нашли кровь. По версии следствия, несовершеннолетний причастен к убийству матери. Его задержали и допрашивают, проводятся необходимые следственные действия и экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. И самое главное – выясняются мотивы подростка. В ближайшее время его могут взять под стражу.

Между тем родные находятся в шоке, они не могут поверить в случившееся, ведь для них то сразу две трагедии - потерять и Яну, и 15-летнего мальчика, которому теперь грозит тюрьма.

«Как же так, девочка наша любимая... Как нам жить без тебя», - написала в соцсетях родная тетя погибшей Наталья Плехова.

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