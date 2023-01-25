В Волгограде 15-летний подросток убил свою маму молотком и ножом

Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде утром 25 января произошло чудовищное преступление: 15-летний подросток убил свою спящую маму. Он ударил ее молотком и ножом. Трагедия произошла в квартире дома №11 по проспекту Канатчиков. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции установлено, что 25 января 2023 года в утреннее время 15-летний подросток, взяв молоток, нанес спящей матери около 10 ударов в область головы, - отметили в следкоме.

На этом школьник не остановился. Он взял нож и ударил маму в область шеи. От полученных ран женщина скончалась. Подросток позвонил в полицию и рассказал, что увидел маму мертвой, когда вернулся домой. Однако на одежде и теле были найдены множественные следы крови. Подростка задержали, был назначен комплекс судебных экспертиз. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

- В ходе расследования уголовного дела следователями СКР будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы подозреваемого, - добавили в СУ СКР по региону.

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