Сын отличник, семья положительная: дело об убийстве матери 15-летним подростком в Волгограде взяла на контроль прокуратура

Следователям предстоит выяснить мотивы убийства и все обстоятельства трагедии. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль расследование резонансного уголовного дела об убийстве 42-летней женщины, в котором подозревают ее 15-летнего сына. Подросток хорошо учился, семью считали положительной, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона.

- На профилактических учетах не состояли, характеристики положительные, - рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, шокирующая история произошла ранним утром 25 января в Красноармейском районе Волгограда. 15-летний сын позвонил в полицию и сообщил, что нашел свою 42-летнюю мать в квартире на проспекте Канатчиков мертвой и всю в крови. По версии следствия, именно сын жестоко расправился со своей спящей матерью. Сначала десять раз ударил молотком по голове, затем перерезал горло ножом. Сам подросток тоже был весь в крови.

По словам знакомых, семья была нормальной. С 1 февраля погибшая волгоградка должна была пойти в отпуск, планировала отдохнуть в Адлере. Но до этого дня не дожила.

Сына убитой женщины задержали, вскоре ему изберут меру пресечения. Назначены экспертизы. Следователям предстоит выяснить мотивы убийства и все обстоятельства трагедии. Прокуратура также проводит проверку соблюдения требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних.