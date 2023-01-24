Андрей Бочаров: Интерактивная книга памяти появится на Аллее Героев в Волгограде

Интерактивную книгу памяти сделают на Аллее Героев Фото: Екатерина СИМОХИНА

Губернатор Андрей Бочаров провел выездное совещание с советом ветеранов на Аллее Героев в Волгограде. Глава региона проверил ход реконструкции исторических памятников. Он заявил, что к 80-летию Великой Победы в области полностью завершится обновление мемориалов. Для этого в программу реставрации необходимо еще включить оставшиеся 250 объектов. Также Андрей Бочаров рассказал, что в центре Волгограда появится новый объект, посвященный Сталинградской битве. Планируется сделать интерактивную книгу памяти, которая позволит узнать историю практически каждого участника Великой Отечественной войны.

- К ней может подойти каждый житель нашей страны, ввести данные своих родственников-участников Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны, - отметил губернатор.

Интерактивную книгу памяти планируют сделать на Аллее Героев во время благоустройства части от проспекта Ленина до площади Павших борцов – эти работы завершатся к 9 мая 2025 года. В специальной программе будут собраны данные всех участников Сталинградской битвы. Кроме того, если человек не нашел своего предка, он может сам внести информацию о нем.

- Все данные, которые у нас есть на участников Сталинградской битвы, должны быть заложены в этой программе. Если у нас не оказалось данных, должна быть возможность у детей, внуков, правнуков подать информацию, чтобы человек был внесен в интерактивную книгу, - добавил Андрей Бочаров.

Что касается нынешней реставрации мемориалов, то сейчас продолжается обновление объектов на Аллее Героев. Часть из них уже готова. Строители заменили бетонное основание, восстановили стелы, установили освещение. При этом весной подрядчик исправит криво положенную плитку на Аллее Героев. Все работы на участке от улицы Чуйкова до проспекта Ленина завершат к 9 мая 2023 года.

После реставрации мемориал ослепительно блестит. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Губернатор и ветераны считают, что ремонт сделали достойный. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В течение двух прошлых лет в Волгоградской области обновлялись 16 мемориалов, в 2023-м в порядок приведут 39 объектов.

В ночное время мемориал будет подсвечиваться. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Сейчас мы приступили к реализации проектов 2023 года. И остаются еще 250 памятников, которым нужно будет также уделить внимание. Задача стоит серьезная: к 80-летию Великой Победы все памятные места должны быть приведены в порядок, - добавил Андрей Бочаров.

Андрей Бочаров сказал, что работа выполнена достойно. А вот жители радости не разделяют. Они уже высказали свое недовольством качеством работ: всю тротуарную плитку на Аллее Героев уже перекосило. Часть брусчатки провалилась, часть потрескалась, остальная "гуляет". Согласился с претензиями людей и подрядчик. Директор "Волгоградзеленхоз" заявил, что весь брак и огрехи исполнитель работ переделает за свой счет, но уже весной, после праздников. Встречать 2 февраля Аллея Героев будет в таком виде.

Горожане считают, что ремонт на Аллее Героев сделан абы как, и платить за такую работу - преступление. Вокруг мемориала проваливается плитка. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На весну остаются еще работы по озеленению - укладка газона и высадка цветов. Полностью объект будет готов к майским праздникам.