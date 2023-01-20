В Волгограде замдиректора «Волгоградзеленхоз» арестовали за взятку в 4 млн

Мужчину задержали. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

20 января стало известно о задержании замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Станислава Беляева, которого подозревают во взяточничестве. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, мужчина получил более 4 миллионов рублей. Следователи СО по Центральному району возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как установили следователи, Беляева приняли на должность заместителя муниципального учреждения в 2021 году. В его обязанности входил контроль за исполнение коммерческих договоров.

- В конце лета 2021 года подозреваемый предложил ИП, осуществляющему деятельность в сфере оказания услуг и проведения работ по благоустройству городской территории, общее покровительство при заключении контрактов на благоустройство территорий, - уточнили в пресс-службе регионального следкома.

Бизнесмен согласился и с августа 2021 по апрель 2022 года передал Беляеву в качестве взяток порядка 4 миллионов. Эти деньги замдиректора получал как наличными, так и переводами на его счет.

- В настоящее время фигурант задержан следователями СКР в порядке статей 91-92 УПК РФ, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в областном СК.

Напомним, ранее прокуратура начала проверку ремонта на Аллее Героев. Неожиданное преображение центра города-героя началось в конце прошлого года с наступлением холодов. Оно вызвало немало вопросов у волгоградцев, которые невооруженным взглядом видели, что плитка ходит ходуном и все сделано на скорую руку. При этом стоимость благоустройства – 300 миллионов рублей. Заказчиком работ выступил МБУ «Волгоградзеленхоз», который заключил контракт с МБУ «Северное». Добавим, что эту ситуацию обратил внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин, который потребовал доклад.