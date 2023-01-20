В Волгоградской области пожарные спасли просидевшую несколько дней в яме собаку

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгоградской области пожарные спасли из западни собаку. 19 января жители Суровикино обратились в Центр управления в кризисных ситуациях регионального Главка МЧС. Они сообщили, что в котлован провалилась собака. Выбраться сама из глубокой ямы она не смогла и просидела в ней несколько дней. На место прибыли сотрудники 56-ой пожарно-спасательной части, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Спасатели оценили ситуацию и приняли решение спускаться в котлован по веревке. Спасательная операция прошла быстро и успешно. Собаку удалось поднять наверх, опасность ее миновала.

- В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112), - напомнили в спасательном ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе в Волгоградской области спасли вмерзшую в снег и землю лошадь. Кобыла была в крайне тяжелом состоянии, но увидевшие ее волгоградцы не бросили животное. В течение нескольких часов лошадь погрузили в коневоз и отвезли в конюшню. За неделю она окрепла, ей дали кличку «Находка». В конноспортивном клубе рассказали, что лошадь сейчас чувствует себя хорошо и гуляет с утра до вечера.

А накануне в Волгоградской области задержали подростков, которые отличились безмерной жестокостью по отношению к собаке. В Михайловском районе они украли животное у знакомой и содрали с нее шкуру у пруда, снимая это на камеру телефона.