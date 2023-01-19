«Шашлык захотели»: в Волгоградской области подростки содрали шкуру с собаки и сняли это на камеру

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Михайловке двое 17-летних подростков сняли на камеру телефона убийство собаки ножом. Затем жестокий видеоролик они опубликовали в интернете. Запись 18 января увидели полицейские и задержали живодеров. Оба подростка живут в одном из хуторов. Подозреваемые отметили, что своим жестоким поступком они решили привлечь к себе внимание, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Собака принадлежала знакомой одного из подростков. Они тайком оказались на участке частного дома и похитили животное. Живодеры пошли на берег пруда, где и расправились с беззащитной собакой. Они содрали с животного шкуру. На опубликованном в интернете видео подростки смеются и говорят, что захотели шашлык.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет решен вопрос об окончательной квалификации действий и возбуждении уголовного дела.