В Волгоградской области в лесу спасли примерзшую к земле лошадь

Лошадь нашли в лесу, она примерзла к земле. Волгоградцы отвезли ее в конюшню, где стали отогревать. Фото: vk.com/kskgermesvlg.

В Волгоградской области неравнодушные жители спасли лошадь, которая оказалась в большой беде. В лесу рядом с Краснослободском было найдено животное, которое примерзло к земле и снегу. Самостоятельно выбраться из природной западни лошадь не смогла, она была в крайне тяжелом состоянии, рассказали сайту volgograd.kp.ru в конноспортивном клубе «Гермес». Волонтеры провели настоящую спасательную операцию.

- Все тело кобылы сильно тряслось от холода. Наша команда быстро отреагировала и оказала первую помощь лошади, тут же вызвали волонтеров, друзей, ветеринаров и коневоз. Сил у замерзшего животного не было нисколько. После того, как лошадь удавалось поднять, спустя короткое время она снова падала от бессилия и не пыталась бороться за свою жизнь, - отметили в «Гермесе».

В течение двух часов лошадь погрузили на коневоз и перевезли в конюшню, где стали отогревать одеялами и сеном. В течение ночи удалось поднять ее температуру тела с 35 до 38 градусов. У замерзшего животного не было сил на водопой и аппетита. Волонтеры вводили кобыле специальные препараты. Лишь спустя сутки она стала пить и есть сено. Специалисты продолжают оказывать ей всю помощь. Кстати, лошади дали кличку «Находка». Она постепенно продолжает приходить в нормальное состояние, что, конечно же, радует всех тех, кто принимал участие в операции по ее спасению.

- Дальше будет расследование и выяснение, при каких обстоятельствах несчастное животное попало в беду, - отметили в конноспортивном клубе.