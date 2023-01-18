Ледяная купель - большой стресс для больного сердца: почему после крещенских купаний можно заработать инфаркт, рассказал волгоградцам врач скорой

Готовиться к крещенским купаниям нужно заранее. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Волгограде на Крещение 2023 оборудовали 8 купелей, в области их более 60. Там будут теплые палатки, спасатели, медики. Скорая помощь тоже готова к чрезвычайным ситуациям и будет работать в усиленном режиме. О том, как подготовиться к погружению в ледяную воду, чего нельзя делать категорически и почему после можно заболеть гриппом, получить инфаркт или инсульт, сайту volgograd.kp.ru рассказал главный внештатный специалист по медицине катастроф Андрей Княжеченко.

- Служба скорой медицинской помощи Волгоградской области готова к Крещению. С 18 часов 18 января до 20 часов 19 января в усиленном режиме работают все подстанции Волгограда, а также все филиалы – Камышин, Волжский, Михайловка. На Крещение выделены отдельные бригады. В прошлом году никаких чрезвычайных ситуаций у нас не возникало, потому что все службы были приведены в повышенную готовность, - отмечает начальник Центра медицины катастроф клинической станции скорой медицинской помощи Волгоградской области Андрей Княжеченко.

Врач советует отказаться от погружения в ледяную воду, если вы неважно себя чувствуете, недавно переболели, страдаете хроническими заболеваниями.

- Ни в коем случае не стоит окунаться на Крещение тем, кто чувствует себя плохо и почему-то думает, что если они окунутся в ледяную купель без подготовки, то все грехи у них смоются и тут же здоровья добавится. Это не так, - подчеркивает Андрей Княжеченко. - Во-первых, с большой вероятностью после можно заболеть, потому что холодовой стресс негативно влияет на организм. Во-вторых, погода у нас началась самая гриппозная, когда ночью мороз, а днем до плюс 1.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Волгоградской области выросла на 22%. Плюс к этому купание в холодной воде сильно действует на сосуды, в разы возрастает риск инфаркта и инсульта.

- Спазмируются сосуды периферические, организм защищает более значимые свои органы, а на больное сердце действие крайне отрицательное. Погружение в ледяную купель – это стресс и возможность развития негативных последствий, - предупреждает Андрей Княжеченко

Готовиться к крещенским купаниям нужно заранее, еще с осени, обливаясь холодной водой дома в ванной. Если собираетесь взять с собой детей – их тоже нужно закаливать загодя.

- Для людей подготовленных, которые купаются не первый год, ограничений практически нет. До и после погружения в ледяную воду не стоит пить алкоголь, потому что он вызывает чувство ложного героизма, теряется контроль у людей. Окунаться нужно только в строго отведенных местах. Эти правила написаны кровью, жизнью, - предупреждает Андрей Княжеченко. - Вы же помните, как в прошлом году на Крещение в Ленинградской области утонула 40-летняя петербурженка. Женщина, которая закалялась всегда, решила окунуться в прорубь на глазах детей и прыгнула в воду с головой в необорудованном месте. Не рассчитала свои силы, ее утащило течением под лед. Такие нюансы тоже стоит учитывать.

Правила крещенских купаний простые. Покушать нужно плотно, не менее чем за два часа до погружения в ледяную купель. Окунаться осторожно и быстро. После хорошо растереться полотенцем, быстро одеться и выпить горячего чая с лимоном в теплом месте.