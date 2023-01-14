В Волгограде на 3 недели перекроют площадь Павших Борцов

Проезд закроют на 3 недели Фото: Андрей МИРЕЙКО

В центре Волгограда на 3 недели для автомобилистов перекроют площадь Павших Борцов. Пешеходный режим будет введен с 15 января по 4 февраля для подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Сталинградской битве. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

Сквозной проезд по улицам Мира, Гоголя и Володарского закрывать не будут, по ним автомобилисты смогут проезжать в обычном режиме.

Напомним, 2 февраля в Волгограде пройдут торжественные мероприятия в честь 80-летия Сталинградской Победы. Одним из масштабных мероприятий станет «Мост Памяти», видеоинсталляция объединит скульптуру «Родина-мать зовет!», здание железнодорожного вокзала «Волгоград-1», мельницу Гергардта, здание музея-панорамы «Сталинградская битва», Аллею Героев.