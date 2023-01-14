Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 января 2023 8:07

В Волгограде на 3 недели перекроют площадь Павших Борцов

Автомобилям запретят проезд с 15 по 4 февраля
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Проезд закроют на 3 недели

Проезд закроют на 3 недели

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В центре Волгограда на 3 недели для автомобилистов перекроют площадь Павших Борцов. Пешеходный режим будет введен с 15 января по 4 февраля для подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Сталинградской битве. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

Сквозной проезд по улицам Мира, Гоголя и Володарского закрывать не будут, по ним автомобилисты смогут проезжать в обычном режиме.

Напомним, 2 февраля в Волгограде пройдут торжественные мероприятия в честь 80-летия Сталинградской Победы. Одним из масштабных мероприятий станет «Мост Памяти», видеоинсталляция объединит скульптуру «Родина-мать зовет!», здание железнодорожного вокзала «Волгоград-1», мельницу Гергардта, здание музея-панорамы «Сталинградская битва», Аллею Героев.