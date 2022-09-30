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Общество30 сентября 2022 4:38

Жители нескольких районов Волгограда ночью 30 сентября задыхались от едкой вони

Горожане жалуются на горящий уже несколько дней мусор на Тракторном
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Волгоградцы задыхаются не первые сутки.

Волгоградцы задыхаются не первые сутки.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Ночные чаты городских пабликов Волгограда в ночь на 30 сентября 2022 года взрывались от сообщений о вони в городе. Жители разных районов просыпались от едкого запаха, заполнившего их квартиры через открытые окна. Сообщения поступали с 2.00 часов ночи. На жуткую ночную вонь жаловались жители Спартановки, Нижнего Тракторного, Краснооктябрьского, Центрального, Дзержинского районов и даже Кировского.

Сайт volgograd.kp.ru запросил официальные комментарии о пожарной обстановке в городе и состоянии атмосферного воздуха. Но у жителей Тракторозаводского района есть свое объяснение жуткой вони: по словам горожан, рядом с дамбой слева по пути на Спартановку уже несколько дней горит овраг с мусором.

- Напротив дома моего уже пошли четвертые сутки, как не могут потушить мусор, который горит в овраге. Звонила пару раз в 101. Сказали, что дежурят там пожарные, но, так как мусора много, толстый слой, не могут потушить, вот он и дымится уже который день. Кто поджег, не знаю, - пишет в комментариях жительница Спартановки.

- И так каждый день, ночью и рано утром, - поддерживают ее волгоградцы. - Дымовуху видно, когда едешь по дамбе в сторону центра, смотреть в сторону Дзержинки. Рано утром столбы дыма прям.

В ГУ МЧС по Волгоградской области "КП-Волгоград" подтвердили, что в ТЗР действительно горит мусор глубокого горения, но ведомство горящими свалками не занимается, только проводит "окарауливание". Убрать источающую вонь свалку должна администрация района города.

В администрации Волгограда "Комсомолке" заявили, что пожар начался еще в ночь с 25 на 26 сентября, и все, что может сделать мэрия - подвозить при необходимости воду. О сроках ликвидации несанкционированного полигона в администрации не говорят.

В облкомприроды про горение свалки тоже знают. Чиновники утверждают, что от мэрии Волгограда неоднократно требовали убрать захламление. Сейчас несанкционированная свалка строительных и коммунальных отходов занимает площадь 1000 м2, объем – порядка 500 м3, говорят в комитете природных ресурсов.

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