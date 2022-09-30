Жители нескольких районов Волгограда ночью 30 сентября задыхались от едкой вони

Волгоградцы задыхаются не первые сутки. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Ночные чаты городских пабликов Волгограда в ночь на 30 сентября 2022 года взрывались от сообщений о вони в городе. Жители разных районов просыпались от едкого запаха, заполнившего их квартиры через открытые окна. Сообщения поступали с 2.00 часов ночи. На жуткую ночную вонь жаловались жители Спартановки, Нижнего Тракторного, Краснооктябрьского, Центрального, Дзержинского районов и даже Кировского.

Сайт volgograd.kp.ru запросил официальные комментарии о пожарной обстановке в городе и состоянии атмосферного воздуха. Но у жителей Тракторозаводского района есть свое объяснение жуткой вони: по словам горожан, рядом с дамбой слева по пути на Спартановку уже несколько дней горит овраг с мусором.

- Напротив дома моего уже пошли четвертые сутки, как не могут потушить мусор, который горит в овраге. Звонила пару раз в 101. Сказали, что дежурят там пожарные, но, так как мусора много, толстый слой, не могут потушить, вот он и дымится уже который день. Кто поджег, не знаю, - пишет в комментариях жительница Спартановки.

- И так каждый день, ночью и рано утром, - поддерживают ее волгоградцы. - Дымовуху видно, когда едешь по дамбе в сторону центра, смотреть в сторону Дзержинки. Рано утром столбы дыма прям.

В ГУ МЧС по Волгоградской области "КП-Волгоград" подтвердили, что в ТЗР действительно горит мусор глубокого горения, но ведомство горящими свалками не занимается, только проводит "окарауливание". Убрать источающую вонь свалку должна администрация района города.

В администрации Волгограда "Комсомолке" заявили, что пожар начался еще в ночь с 25 на 26 сентября, и все, что может сделать мэрия - подвозить при необходимости воду. О сроках ликвидации несанкционированного полигона в администрации не говорят.

В облкомприроды про горение свалки тоже знают. Чиновники утверждают, что от мэрии Волгограда неоднократно требовали убрать захламление. Сейчас несанкционированная свалка строительных и коммунальных отходов занимает площадь 1000 м2, объем – порядка 500 м3, говорят в комитете природных ресурсов.