Горящая свалка строительных и коммунальных отходов стала причиной едкой вони в Волгограде

Сильнее всего от вони страдают жители Тракторного. Фото: из архива администрации региона.

Волгоградцы из разных районов города в ночь на 30 сентября жаловались на едкий дым, из-за которого было трудно дышать даже в квартирах. Жители Тракторного предположили, что воздух продолжает отравлять свалка с отходами, которая тлеет уже несколько дней. В облкомприроды подтвердили, что факт горения свалки действительно установлен.

- В результате выезда 29 сентября инспекторами Облкомприроды зафиксирован факт горения несанкционированной свалки строительных и коммунальных отходов, расположенной в переулке Часовом в Тракторозаводском районе Волгограда. На свалке в момент выезда работали пожарные, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в комитете природных ресурсов областной администрации.

В МЧС уверяют, что тушением свалок пожарные не занимаются, да это и не имеет смысла – там мусор очень глубокого залегания, который нужно вывозить. Убрать отходы должны чиновники.

В облкомприроды отметили, что про свалку эту знают давно, ее обнаружили в рамках рейдов «Отходы». Ее занесли в специальный реестр и неоднократно требовали от мэрии ликвидировать захламление.

- На сегодняшний день ее площадь составляет 1000 м2, объем – порядка 500 м3, говорят в комитете природных ресурсов.

Тех, кто сбрасывал туда мусор, уже ловили и привлекали к ответственности, уверяют чиновники.