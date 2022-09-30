Свалка на севере Волгограда горит уже пятые сутки

Вонь от горящей свалки чувствовали во многих районах города. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы жалуются на вонь от горящей на севере города свалки несанкционированных и коммунальных отходов. Тление мусора глубокого залегания отравляет жизнь не только жителям Тракторозаводского района, где расположен овраг с отходами: в ночь на 30 сентября от вони задыхались жители Краснооктябрьского, Центрального, Дзержинского районов, жалобы звучали даже от кировчан. В мэрии сообщили, что загорелась свалка в овраге возле переулка Часового еще в ночь с 25 на 26 сентября, и ее до сих пор не могут потушить.

- Из-за глубины залегания мусора оперативно ликвидировать пожар не удалось. Чтобы избежать угрозы распространения огня на жилые дома и другие близлежащие объекты, было принято решение залить водой периметр прилегающей территории. В настоящее время работы по тушению продолжаются, прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии.

Чиновники не называют никаких сроков, когда избавят жителей города от этой проблемы. Говорят только, что тушением пожаров занимаются сотрудники МЧС, а они лишь подвозят воду.

Тем временем, в комитете природных ресурсов администрации Волгоградской области корреспонденту сайта volgograd.kp.ru прокомментировали, что облкомприроды неоднократно требовал, что мэрия ликвидировала эту свалку площадью тысяча квадратных метров. Если бы вопрос был решен вовремя, горожане не задыхались бы от едкого дыма.