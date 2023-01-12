Обнаженного парня заставили надеть женское белье и целовать ноги: волгоградцев возмутили издевающиеся над людьми за деньги треш-стримеры

Над молодым человеком издевались. Фото: скрин с видео

Жители Елани вот уже сутки обсуждают шокирующее видео из социальных сетей, на котором треш-стримеры издеваются над молодыми людьми. 12 января в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сообщили сайту volgograd.kp.ru, что по данному факту уже проводится проверка.

Описание к скандальному видеоролику гласит, что мама и дочь приглашают в гости парней, выпивают с ними, а затем издеваются. А помогает им молодой друг.

«За деньги выкидывают вещи, бьют лещи, заставляют надевать женскую одежду и многое другое», - пишут в соцсетях.

Героем одного из таких стримов стал молодой человек, который сначала сидел рядом с темноволосой девушкой, а в следующем кадре у него было изрезано лицо. Пострадавшему пришлось оказывать медицинскую помощь.

Вторая жертва блогеров – еще один паренек. С ним обошлись очень жестоко – сняли абсолютно всю одежду и выбросили в окно. Невольному участнику стрима пришлось выходить на мороз в одной куртке, чтобы забрать вещи, но одеться ему не дали – заставили нарядиться в женское белье и целовать ноги все той же самой темноволосой молодой девушке. А потом парня избили.

Жители Елани, увидевшие ролик, отреагировали очень бурно и потребовали привлечь стримеров к ответственности. Возмутились, что на «все это» смотрят дети.

«Челюсть ниже плинтуса отвисает, смотря на это», - призналась Ирина Полетаева.

«Я в шоке! Ты что творишь! Я никогда бы не подумала, что ты станешь таким недочеловеком. Жаль, был неплохой парень», - посетовала Наталья Александровна.

«Я в ужасе! Даже слов не найду», - написала Наталия Мирина.

Между тем полиция оперативно отреагировала на распространяемый в соцсетях видеоролик. Если авторы мечтали прославиться, то им это удалось.

- Начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Д. Ю. Вельможко назначена проверка по факту размещения в социальных сетях видеозаписи, на которой запечатлены оскорбительные и унижающие человеческое достоинство действия, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - В рамках проверки будут установлены личности граждан, фигурирующих на видео.

По результатам будет принято процессуальное решение.

Кстати, в прошлом году полиция добилась наказания для стримера Павла Прокудина, который в прямом эфире избил маму и бабушку.

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