«Била, топила в унитазе, прижигала утюгом»: под Волгоградом мачехе-садистке дали 4 года тюрьмы за пытки 8-летней падчерицы

41-летнюю женщину отправили в тюрьму. Фото: СУ СКР и Соцсети.

11 января Палласовский районный суд Волгоградской области приговорил 41-летнюю Гульнару Низамову к 4 годам тюрьмы за издевательства над 8-летней падчерицей. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Сотрудники регионального СУ СКР региона доказали, что мачеха зверски пытала девочку, а прокурор Палласовского района Сергей Крютченко добился максимального срока по уголовной статье.

Напомним, эта чудовищная история произошла в поселке Красный Октябрь в тихой, порядочной семье. После скоропостижной смерти супруги местный житель стал отцом-одиночкой, а спустя год нашел новую спутницу. Гульнара переехала из другого села и всем понравилась: она устроилась в школу учителем математики и физики, с коллегами и соседями нашла общий язык. Педагог всегда хорошо выглядела, вела себя спокойно, а свою приемную дочь всюду водила за ручку, обнимала и целовала. Никто и подумать не мог, что дома за закрытыми дверями творится ад.

Когда девочка пришла к бабушке, на ней не было живого места. Фото: Соцсети.

- В то время, как отец девочки находился на заработках, мачеха била девочку, обливала ее холодной водой, прижигала утюгом, окунала головой в унитаз, - рассказали ужасные подробности в пресс-службе областной прокуратуры.

Следователи выяснили жуткие подробности пыток.

- В один из дней мая виновная взяла горячий утюг и приложила его платформу к голове малолетней девочки, от чего она испытала не только физическую боль, но и психические страдания. При этом женщина не остановилась на этом, она нанесла девочке несколько ударов в область головы, от чего малолетняя потеряла сознание. А в июне осужденная сначала избила девочку руками и ногами, после чего опустила голову ребенка в унитаз и начала смывать воду. Посчитав, что такие методы для воспитания ребенка еще недостаточны, она избила ее ремнем, - рассказали в пресс-службе СУКР региона.

Девочка, потерявшая любимую маму, стала заложницей неадекватной мачехи. Та наказывала ее за любое непослушание. Из веселой и общительной малышка стала молчаливой и замкнутой. На ее теле не было живого места. Гульнара била падчерицу по лицу, унижала и оскорбляла ее.

По словам девочки, издевательства длились около месяца – с мая по июнь. Последний раз Гульнара оставила синяки под глазами дочери 28 числа, тогда же жертва смогла сбежать из дома через окно. Она пришла к бабушке и все рассказала. Девочку госпитализировали в больницу в ужасном психологическом и физическом состоянии. Прокуратура сразу стала добиваться наказания для виновницы. Дело взяли сотрудники регионального МВД, но все оказалось слишком серьезно и материалы по ходатайству следователя передали в областное СУ СКР.

На женщину возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ (причинение несовершеннолетнему физических и психологических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями). Отметим, что Гульнара так и не признала свою вину.

- С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил женщину к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Также женщина выплатит компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Помимо этого, суд вынес частное определение в адрес руководства школы, где училась девочка, о необходимости профилактической работы.

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