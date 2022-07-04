Волгоградская мачеха-садистка, пытавшая падчерицу утюгом, работала учительницей в школе

40-летняя мачеха зверски избивала падчерицу за любую мелочь. Фото: СУ СКР и Соцсети.

В поселке Красный Октябрь в Волгоградский области в последние дни только и обсуждают 40-летнюю Гульнару, которая издевалась над 8-летней приемной дочкой. Люди в недоумении: селянка работала учителем и на людях обнимала падчерицу. За дверями же дома творилось страшное. Девочка подвергалась чудовищным пыткам со стороны мачехи. «КП-Волгоград» пообщалась с односельчанами женщины.

мУЧИТЕЛЬНИЦА

На судьбу 8-летней девочки выпали тяжелые испытания: около года назад умерла любимая мама, а вскоре в дом пришла мачеха, которая сразу возненавидела падчерицу.

- Гульнара приехала в наш поселок из Фроловского района. Она устроилась в сельскую школу учителем математики и физики. В конце мая у нее закончился договор, она осталась без работы, - рассказала «КП-Волгоград» одна из жительниц Красного Октября. – Она всегда хорошо одевалась, выглядела уверенно, вела себя адекватно. Ее падчерица в прошлом году пошла в первый класс. На людях Гульнара обнимала и целовала девочку, водила ее за ручку, однако та выглядела затравленной, несчастной, - отмечает селянка.

А дома начинался ад. В СУ СКР по Волгоградской области рассказали о зверских пытках, которым подвергалась школьница. Дома Гульнара из учительницы превращалась в мучительницу. Вот лишь вкратце то, что творила мачеха с беззащитным ребенком. Она прижигала голову девочки раскаленным утюгом. Топила в унитазе. Била руками и ногами по всему телу, оставляя десятки синяков и кровоподтеков. Била ремнем, а местные добавляют – и скалкой. Доходило до того, что от ударов по голове жертва истязаний теряла сознание.

Странно то, что родной отец девочки ничего не замечал. Селяне говорят, что семья-то приличная. Мужчина встретил Гульнару не так давно, но сразу позвал жить к себе в село. У него дом, свой трактор. Сам он подрабатывал разнорабочим, его многие знали. Не выпивоха, ремонт вот начал делать. Односельчане рассказали, что с новой любимой пышно сватались и отмечали. С виду все было нормально.

- Сейчас говорят, что избивать девочку она повадилась давно, просто вскрылось это поздно. Била за все: не так вымыла посуду, полы, за медлительность и прочее. Может, ревновала. Мы все недоумеваем – куда отец-то смотрел? Синяков очень много! А он оправдывается: уходил и приходил рано, дочь уже спала, - передают селяне.

Фото: Соцсети.

Когда Гульнара избила падчерицу в последний раз, той удалось убежать. Именно убежать, ведь мачеха заперла ее и запретила уходить. Школьница обо всем рассказала бабушке по отцовской линии. Доказывать ничего не пришлось, ведь все тело было «синее» от побоев.

ОФИЦИАЛЬНО

Сообщения об издевательствах над ребенком появились 2 июля. Прокуратура по Волгоградской области сообщила, что 28 июня в больницу в ужасном состоянии госпитализировали девочку 8 лет. К делу подключились сотрудники регионального МВД, а когда стало ясно, что все более чем серьезно, материалы по ходатайству передали в волгоградский СУ СКР.

- В настоящее время следователями установлено, что с мая по июнь 2022 года 40-летняя подозреваемая, находясь по месту своего жительства в одном из частных домовладений по улице Комсомольской поселка Красный, испытывая личную неприязнь к своей малолетней падчерице, систематически причиняла ей побои, - сообщили сегодня в волгоградском следкоме.

В прокуратуре уточнили, что окружающие обращали внимание на синяки на теле девочки.

- Коллеги подозреваемой обращали внимание на наличие у ее падчерицы синяков, на что женщина поясняла, что ребенок часто падает. Однако при наличии сигнала сотрудниками образовательного учреждения проверка условий жизни данной семьи не инициировалась, информация о возможных фактах семейного насилия в правоохранительные органы не направлялась, - добавили в надзорном ведомстве.

Сейчас Гульнара находится в СИЗО. На нее возбудили уголовное дело п статье 117 УК РФ (ч. 2) – «Истязание». Бывшей учительнице грозит приличный срок – 7 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топила в унитазе, пытала утюгом: под Волгоградом мачеха зверски издевалась над 8-летней падчерицей. Следственный комитет возбудил на 40-летнюю женщину уголовное дело [подробности]

Мать-садистку, истязавшую полуторагодовалого ребенка инвалида в Красноярском крае, приговорили к реальному сроку. Женщина особой жестокостью избивала полуторагодовалого малыша, швыряла его и все это сопровождала отборным матом (подробности)

Дело матери-садистки из Назарово, избивавшей ребенка-инвалида, передают в суд. Уголовное дело 28-летней жительницы города Назарово, которую обвиняют в истязании своего полуторагодовалого сына-инвалида, прокуратура со дня на день передаст в суд на рассмотрение. По закону женщине грозит до 7 лет лишения свободы. А общественность до сих пор с возмущением обсуждает эту историю (подробности)