Губернатор Волгоградской области рассказал Путину о работе нового онкоцентра и строительстве объездной дороги

Владимир Путин и Андрей Бочаров обсудили важные вопросы. Фото: пресс-служба администрации региона.

Сегодня, 28 сентября, президент РФ Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей встречи обсудили вопросы развития системы здравоохранения в регионе и строительство объездной дороги вокруг города-героя, а также реализацию проектов в сфере промышленности, АПК и подготовку к 80-летию Сталинградской Победы.

ОБХОД ВОЛГОГРАДА ОБЕСПЕЧИТ РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ

В недалеком прошлом о строительстве стокилометровой дороги в обход Волгограда говорили, как о чем-то несбыточном. Однако в 2019 году благодаря государственному финансированию проект стал осуществляться. Стоит он недешево – 70 миллиардов рублей, но и роль в развитии логистики юга страны сыграет крайне важную.

- Обход обеспечит беспрепятственное движение грузов на юг нашей страны. Это наиважнейший проект, он даст серьёзную возможность развиваться региону и логистическим комплексам, а также и всему югу, - отчитался Андрей Бочаров.

Благодаря новому объезду через Волгоградскую область будут идти грузы с Урала, Поволжья, Сибири на юг и в Центральную часть РФ.

- Проект реализуется в полном объёме в соответствии с утверждёнными планами и отставания нет, - сказал глава региона.

Напомним, объездную дорогу будут строить в три этапа, первый завершится в 2024 году.

НОВЫЙ ОНКОЦЕНТР ПРИНИМАЕТ ТЫСЯЧИ ПАЦИЕНТОВ

Второй немаловажной темой стало развитие здравоохранения. В июне этого года президент страны присутствовал при открытии современного онкоцентра.

- Выделение финансовых средств позволило нам создать также 14 центров амбулаторной онкологической помощи, диагностики по всей Волгоградской области, которые включают в себя диагностику и онкозаболеваний, и всех других заболеваний, которые есть у человека, - рассказал Андрей Бочаров.

В планах открыть еще два таких центра. Благодаря им жителям отдаленных населенных пунктов не придется ехать для обследования в Волгоград. Провести диагностику можно в Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке, а также в Калачевском и Палласовском районах. За полгода туда обратились десятки тысяч человек.

- Реализация этого проекта позволила нам перейти уже максимально к первичному звену – это поликлиники, - завершил Бочаров.