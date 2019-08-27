Дорога в обход Волгограда: строительство началось

Об обходе Волгограда говорили несколько десятилетий и вот в августе 2019 года грандиозная стройка все же началась. На первом этапе сделают лишь небольшой 12-километровый участок дороги на юге города. Он соединит трассы Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте с дорогой Волгоград – Котельниково – Сальск и улицу 40 лет ВЛКСМ Красноармейского района. 27 августа на площадку нагрянула представительная инспекция. Текущие вопросы строительства объездной дороги обсудили помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Евгений Москвичев, руководитель Росавтодора Андрей Костюк, губернатор Андрей Бочаров и начальник ФКУ Упрдор Москва - Волгоград Юрий Сорокин.

Совещание прошло на строительной площадке Обхода Волгограда.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Строительство объездной дороги – насущная необходимость для города-миллионника, - отметил руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк. - Обход Волгограда положительно повлияет и на экономику транзитных перевозок, и на экологию, и на транспортную обстановку в региональном центре.

Когда обход Волгограда станет реальностью, тяжелым фурам больше не придется ехать через город, разбивая асфальт и травя его жителей зловонными выхлопами. Но ждать этого придется несколько лет.

- У нас в регионе сходятся дороги из пяти федеральных округов, - отметил Андрей Бочаров. - Весь транзитный транспорт идет через Волгоград. Нам необходимы дополнительные посты безопасности. Уже принято решение о строительстве двух постов на элистинском и на московском направлении. Это позволит нам обеспечить безопасность, контролировать весь транзитный транспорт, перенаправлять потоки и реагировать в случае ЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/728329" frameborder="0"></iframe> Андрей Бочаров о контроле на дорогах.Екатерина СИМОХИНА

Само строительство обхода Волгограда поделили на три этапа. Каждый участок дороги будут сдавать и вводить в эксплуатацию самостоятельно. Так что нагрузка на городские магистрали будет снижаться постепенно. Первый этап объездной должны завершить к 1 октября 2024 года. Многомиллиардный контракт получила ростовская компания АО «Донаэродорстрой». Этот участок обхода Волгограда хоть и небольшой по протяженности, но весьма сложный. На каждом направлении появится развязка. Первая – на пересечении с трассой на Котельниково. Неподалеку построят новый мост через Волго-Донской судоходный канал. Вторая транспортная развязка выведет на подъезд к Элисте и третья соединит трассу Р-22 и улицу 40 лет ВЛКСМ Волгограда. Плюс будет три путепровода.

Схема первого этапа обхода Волгограда.

МОСТ ЧЕРЕЗ ВДСК ОТКРОЮТ ПЕРВЫМ

- Мост через ВДСК – самый сложный объект не только первого этапа, но и всего обхода в целом. Надвижку пролетов мы сможем выполнить только в межнавигационный период. По техусловиям работать нам придется где-то с 15 декабря по 20 марта. Так что на подготовительные работы минимум времени, - отметил Юрий Сорокин.

Сейчас строители и власти думают над тем, чтобы как можно быстрее пустить движение по новому мосту, не дожидаясь конца 2024 года. Старый мост через ВДСК находится в аварийном состоянии, давно требует ремонта и не справляется с транспортным потоком.

А пока на 40-м километре подъезда к Элисте от трассы Р-22 «Каспий» строители расчищают от деревьев, кустов и бурьяна место, где пройдет новая дорога. Обследуют его и саперы - земля наша хранит еще немало снарядов после Сталинградской битвы. Работают геодезисты. Уже ревет тяжелая техника. Тем временем инженеры проектируют второй и третий этапы обхода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/728324" frameborder="0"></iframe> Помощник президента РФ Игорь Левитин о том, почему на Обход Волгограда решили выделить деньги.Екатерина СИМОХИНА

Первый этап строительства обойдется почти в 19 миллиардов рублей, дальше - больше. О том, почему же все-таки на обход Волгограда решили выделить деньги, рассказал помощник президента Игорь Левитин.

- Здесь будет строиться крупнейший логистический пункт, куда будут приходить суда, подвозить грузы, в том числе из Индии. Но дальше из каспийского региона их никуда невозможно передать. Губернатор Бочаров предложил президенту построить обход Волгограда. Мы этот проект рассматривали еще в 2012 году, но тогда не было финансовой возможности. Я считаю, что это очень важный проект, и рад, что его все же решили реализовать в рамках комплексного развития инфраструктуры, - заявил Левитин.

Так пройдет весь обход Волгограда.

Кроме того, Волгоградская область взяла на себя дополнительное обязательство по строительству 20-километрового участка двухполосной автодороги между Иловлинским и Дубовским районами, который напрямую соединит московскую и саратовскую трассы. Это позволит разгрузить магистрали на время строительства объездной дороги.

СПРАВКА «КП»

Общая протяженность дороги в обход Волгограда - 71,4 км

Длина первого этапа - 12,144 км

Расчетная скорость движения -120 км/ч

Ширина полосы движения - 3,75 м

Полос движения - 4

Ширина разделительной полосы - 5,0 м

Ширина земляного полотна - 27,5 м

Ширина обочины - 3,75 м

Транспортных развязок - 3

Мост - 1

Путепроводов - 3

Скотопрогонов - 1

Площадок отдыха - 2

Линии освещения - 26,5 км

Шумозащитные экраны - 1287 м

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