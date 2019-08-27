2019-08-27T12:40:13+03:00
Общество

Дорога в обход Волгограда: строительство началось

На первом этапе 12-километровый участок соединит трассы Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте с дорогой на Котельниково
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Работы уже начались.Работы уже начались.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Об обходе Волгограда говорили несколько десятилетий и вот в августе 2019 года грандиозная стройка все же началась. На первом этапе сделают лишь небольшой 12-километровый участок дороги на юге города. Он соединит трассы Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте с дорогой Волгоград – КотельниковоСальск и улицу 40 лет ВЛКСМ Красноармейского района. 27 августа на площадку нагрянула представительная инспекция. Текущие вопросы строительства объездной дороги обсудили помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Евгений Москвичев, руководитель Росавтодора Андрей Костюк, губернатор Андрей Бочаров и начальник ФКУ Упрдор Москва - Волгоград Юрий Сорокин.

Совещание прошло на строительной площадке Обхода Волгограда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Совещание прошло на строительной площадке Обхода Волгограда.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Строительство объездной дороги – насущная необходимость для города-миллионника, - отметил руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк. - Обход Волгограда положительно повлияет и на экономику транзитных перевозок, и на экологию, и на транспортную обстановку в региональном центре.

Когда обход Волгограда станет реальностью, тяжелым фурам больше не придется ехать через город, разбивая асфальт и травя его жителей зловонными выхлопами. Но ждать этого придется несколько лет.

- У нас в регионе сходятся дороги из пяти федеральных округов, - отметил Андрей Бочаров. - Весь транзитный транспорт идет через Волгоград. Нам необходимы дополнительные посты безопасности. Уже принято решение о строительстве двух постов на элистинском и на московском направлении. Это позволит нам обеспечить безопасность, контролировать весь транзитный транспорт, перенаправлять потоки и реагировать в случае ЧС.

Андрей Бочаров о контроле на дорогах.Екатерина СИМОХИНА

Само строительство обхода Волгограда поделили на три этапа. Каждый участок дороги будут сдавать и вводить в эксплуатацию самостоятельно. Так что нагрузка на городские магистрали будет снижаться постепенно. Первый этап объездной должны завершить к 1 октября 2024 года. Многомиллиардный контракт получила ростовская компания АО «Донаэродорстрой». Этот участок обхода Волгограда хоть и небольшой по протяженности, но весьма сложный. На каждом направлении появится развязка. Первая – на пересечении с трассой на Котельниково. Неподалеку построят новый мост через Волго-Донской судоходный канал. Вторая транспортная развязка выведет на подъезд к Элисте и третья соединит трассу Р-22 и улицу 40 лет ВЛКСМ Волгограда. Плюс будет три путепровода.

Схема первого этапа обхода Волгограда.

Схема первого этапа обхода Волгограда.

МОСТ ЧЕРЕЗ ВДСК ОТКРОЮТ ПЕРВЫМ

- Мост через ВДСК – самый сложный объект не только первого этапа, но и всего обхода в целом. Надвижку пролетов мы сможем выполнить только в межнавигационный период. По техусловиям работать нам придется где-то с 15 декабря по 20 марта. Так что на подготовительные работы минимум времени, - отметил Юрий Сорокин.

Сейчас строители и власти думают над тем, чтобы как можно быстрее пустить движение по новому мосту, не дожидаясь конца 2024 года. Старый мост через ВДСК находится в аварийном состоянии, давно требует ремонта и не справляется с транспортным потоком.

А пока на 40-м километре подъезда к Элисте от трассы Р-22 «Каспий» строители расчищают от деревьев, кустов и бурьяна место, где пройдет новая дорога. Обследуют его и саперы - земля наша хранит еще немало снарядов после Сталинградской битвы. Работают геодезисты. Уже ревет тяжелая техника. Тем временем инженеры проектируют второй и третий этапы обхода.

Помощник президента РФ Игорь Левитин о том, почему на Обход Волгограда решили выделить деньги.Екатерина СИМОХИНА

Первый этап строительства обойдется почти в 19 миллиардов рублей, дальше - больше. О том, почему же все-таки на обход Волгограда решили выделить деньги, рассказал помощник президента Игорь Левитин.

- Здесь будет строиться крупнейший логистический пункт, куда будут приходить суда, подвозить грузы, в том числе из Индии. Но дальше из каспийского региона их никуда невозможно передать. Губернатор Бочаров предложил президенту построить обход Волгограда. Мы этот проект рассматривали еще в 2012 году, но тогда не было финансовой возможности. Я считаю, что это очень важный проект, и рад, что его все же решили реализовать в рамках комплексного развития инфраструктуры, - заявил Левитин.

Так пройдет весь обход Волгограда.

Так пройдет весь обход Волгограда.

Кроме того, Волгоградская область взяла на себя дополнительное обязательство по строительству 20-километрового участка двухполосной автодороги между Иловлинским и Дубовским районами, который напрямую соединит московскую и саратовскую трассы. Это позволит разгрузить магистрали на время строительства объездной дороги.

СПРАВКА «КП»

Общая протяженность дороги в обход Волгограда - 71,4 км

Длина первого этапа - 12,144 км

Расчетная скорость движения -120 км/ч

Ширина полосы движения - 3,75 м

Полос движения - 4

Ширина разделительной полосы - 5,0 м

Ширина земляного полотна - 27,5 м

Ширина обочины - 3,75 м

Транспортных развязок - 3

Мост - 1

Путепроводов - 3

Скотопрогонов - 1

Площадок отдыха - 2

Линии освещения - 26,5 км

Шумозащитные экраны - 1287 м

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обход Волгограда: где пойдет дорога, как ее будут строить

Стоимость первого этапа «дороги мечты» - около 19 миллиардов рублей. Деньги выделили из федерального бюджета (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Началась лихорадка: Родители 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в турецком отеле, отказались перевозить ее в Санкт-Петербург
По словам петербургских медиков, такая возможность есть, но папа и мама Алисы Адамовой боятся подвергать ее лишнему риску [видео]
Новости 24
В Астрахани городской пляж закрыли из-за кишечной палочки в воде
В Волгограде предприятие наказали за свалку и скопление птиц у аэропорта
Глава Ахтубинска отдал своей супруге земельный участок за бесценок и без торгов
В этом году на кафе и рестораны волгоградцы потратили 8,2 млрд рублей
При торможении автобуса в Волжском пострадала 5-летняя девочка
Аферисты под видом банковских работников украли у волгоградцев 600 тысяч рублей
Жизнь в кредит: за полгода волгоградцы взяли 85 млрд рублей займов
Убийцы супругов-инвалидов из Астрахани получили 40 лет на двоих
Астраханские спецназовцы помогли коллеге-инвалиду забраться на Эльбрус
«Ротор» обыграл московский «Спартак-2» и закрепился в тройке лидеров ФНЛ
Мастер-классы и фейерверк: Красноармейский район Волгограда отметит День рождения 7 сентября
В Волгограде проверяющие нашли опасную школьную форму в продаже
Из парка Гагарина вывезли 500 тонн строительного мусора
В Волгограде судят директора авиаклуба «Ястреб» за опасные прыжки кадетов с парашютом
Подрядчик, сваливший мусор в реку у Калача-на-Дону, заплатит 660 тысяч рублей штраф
В Астрахани полицейский вывел из огня двухлетнюю девочку и ее маму
Почти для 400 тысяч юных волгоградцев 2 сентября начнется новый учебный год
Провалился в скотомогильник: под Волгоградом погиб глава Ленинской администрации
С сентября троллейбусы № 6, 7, 10 перейдут на осенний режим работы
Росстат: волгоградские врачи в среднем получают 55 тысяч рублей
В центре Волгограда отключат горячую воду
Под Волгоградом водитель «Лады» врезался в грузовик «МАН» и погиб
Не вернул долг: двое братьев до смерти избили астраханца
Запись онлайн и электронный больничный: волгоградцы пользуются системой «Инфоклиника»
Дети 3 и 10 лет пострадали в столкновении легковушек в Волжском
Дорожную разметку в четырех районах Волгограда нанесут за 10 млн рублей