В Волгограде возвращается домой ошибочно мобилизованный 44-летний резервист

Повестку мужчине вручили по ошибке. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгоградской области после начала частичной мобилизации продолжают разбираться, кого к военной службе призвали по ошибке. В числе незаконно призванных оказался 44-летний Сергей Сапегин, которого пообещали вернуть домой.

В редакцию volgograd.kp.ru обратилась супруга младшего сержанта в запасе. По словам женщины, у Сергея Сапегина нет боевого опыта и вторая категория учета.

- В состав запаса по званиям и разряду он попадает только во вторую волну мобилизации, - рассказала супруга Сергея Сапегина. - В данный момент находится в воинской части Волгограда в поселке Максима Горького. Прошу разобраться в данной ситуации, потому что по Указу Президента РФ от 21 сентября 2022г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» его возраст не соответствует первому составу запаса и по званию и разряду.

К счастью, в военкомате быстро разобрались в ситуации и в ближайшее время волгоградца отпустят домой. Об этом сообщили в пункте призыва Дзержинского и Центрального районов.

- Была проведена проверка. Мужчина действительно не должен был попасть под призыв. Уже в ближайшие дни он вернётся домой, - прокомментировали в призывной комиссии.

Напомним, в Волгоградской области домой вернули уже четырех ошибочно мобилизованных мужчины. Среди них 58-летний директор школы из Клетского района Александр Фальтин, многодетный отец из Калачевского района Александр Шехманов, 63-летний подполковник Александр Ермолаев из Волгограда и не подошедший под критерии отбора 51-летний Владимир Черячукин из Клетского района.

Добавим, что по ошибке мобилизованные волгоградцы и их родные вправе обратиться в телеграм-бот @mobilizatsia34_bot или на горячую линию 122.