Бочаров провел заседание призывной комиссии по частичной мобилизации Волгоградской области

В совещании приняли участие все силовые ведомства. Фото: АВО

Днем в среду, 21 сентября 2022 года, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание призывной комиссии по частичной мобилизации, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе главы региона. Подробности заседания не сообщаются.

В заседании приняли участие руководители всех силовых ведомств - главы региональных главков ФСБ, МВД, Росгвардии, прокурор региона, представители военкоматов и чиновники.

Напомним, президент объявил частичную мобилизацию в России начиная с 21 сентября 2022 года. Попадут под нее те, кто ранее служил в армии. В Волгоградской области призывную комиссию по частичной мобилизации возглавил глава региона – Герой России Андрей Бочаров.

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