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Общество24 августа 2022 6:45

В Волгограде линию скоростного трамвая продлят до Нижнего Тракторного

Сейчас город ищет подрядчика, который разработает проект реконструкции
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
До этого линию скоростного трамвая обновили от ВГТЗ до Баррикад.

До этого линию скоростного трамвая обновили от ВГТЗ до Баррикад.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В прошлом году в Волгограде заменили 6 километров путей линии скоростного трамвая от ВГТЗ до Баррикад. В следующем году планируют модернизацию следующего участка – от «Завода Баррикады» до улицы Землянского. Администрация уже объявила аукцион на разработку проектной и рабочей документации на продолжение реконструкции. Плюс к этому подрядчик выполнит инженерные изыскания для продления трамвайных путей от ВГТЗ до улицы Михайлова на Нижнем Тракторном, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Проектом реконструкции линии СТ предусматривает замену рельсов и шпал с устройством бесшовного пути, как ни на первом участке. Также должны обновить контактную сеть, системы водоотведения и видеонаблюдения, построить новую тяговую подстанцию и обновить остановки. На посадочных платформах сделают освещение, установят павильоны и ограждения. В тоннеле на Красном заменят насосное оборудование для отвода воды.

Линию СТ продлят до улицы Михайлова. Яндекс. Карты

Линию СТ продлят до улицы Михайлова. Яндекс. Карты

Новая ветка СТ пройдет по территории бывшего тракторного завода и далее по улице Тракторостроителей до улицы Михайлова, где построят диспетчерскую и разворотное кольцо не только для трамвая, но и для пригородных автобусов. Новый участок пути будет около 2,1 километра длиной. На нем предусмотрели строительство двух остановок трамвая по обе стороны пути. На конечной также сделают пешеходные переходы и благоустроят территорию.

За проект реконструкции СТ мэрия готова заплатить 63,8 миллиона рублей. Разработать проектную документацию подрядчик должен будет до 31 марта 2023 года.

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