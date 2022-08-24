В Волгограде линию скоростного трамвая продлят до Нижнего Тракторного

До этого линию скоростного трамвая обновили от ВГТЗ до Баррикад. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В прошлом году в Волгограде заменили 6 километров путей линии скоростного трамвая от ВГТЗ до Баррикад. В следующем году планируют модернизацию следующего участка – от «Завода Баррикады» до улицы Землянского. Администрация уже объявила аукцион на разработку проектной и рабочей документации на продолжение реконструкции. Плюс к этому подрядчик выполнит инженерные изыскания для продления трамвайных путей от ВГТЗ до улицы Михайлова на Нижнем Тракторном, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Проектом реконструкции линии СТ предусматривает замену рельсов и шпал с устройством бесшовного пути, как ни на первом участке. Также должны обновить контактную сеть, системы водоотведения и видеонаблюдения, построить новую тяговую подстанцию и обновить остановки. На посадочных платформах сделают освещение, установят павильоны и ограждения. В тоннеле на Красном заменят насосное оборудование для отвода воды.

Линию СТ продлят до улицы Михайлова. Яндекс. Карты

Новая ветка СТ пройдет по территории бывшего тракторного завода и далее по улице Тракторостроителей до улицы Михайлова, где построят диспетчерскую и разворотное кольцо не только для трамвая, но и для пригородных автобусов. Новый участок пути будет около 2,1 километра длиной. На нем предусмотрели строительство двух остановок трамвая по обе стороны пути. На конечной также сделают пешеходные переходы и благоустроят территорию.

За проект реконструкции СТ мэрия готова заплатить 63,8 миллиона рублей. Разработать проектную документацию подрядчик должен будет до 31 марта 2023 года.