Герой-незнакомец рассказал, как спасал детей из ушедшей под воду машины в Волгоградской области

Машина полностью ушла под воды, вытаскивали ее уже позже. Фото: кадр с видео группы вк "Подслушано Камышин"

Поход на речку многодетного отца в Камышине Волгоградской области чуть не обернулся большой бедой. Под воду в микрорайоне Черная Гряда скатилась машина с детьми. И если бы неравнодушие простых людей, трагедии было бы не избежать. Сначала именно отца обвинили в случившемся: мол, был пьяным и не следил за ребятишками. Но вскоре в группе «Подслушано Камышин» появился рассказ героя-незнакомца, который вытаскивал детей из утонувшего авто. В полиции подтвердили его версию. И в этой истории отец совсем не злодей, а человек, который не просчитал, на что способен двухлетний ребенок.

Мужчина приехал на отдых с двумя дочками и младшим двухлетним сыном. Он отправился купаться со старшей девочкой, а машину с остальной детворой оставил возле берега. Авто было на ручнике, ключи остались в зажигании. Видимо, этим и воспользовался мальчишка, он завел двигатель и снял его с тормоза. Легковушка покатилась в воду. К счастью, этот момент заметил случайный свидетель. Представляться герой категорически отказался, но то, что произошло в этот день, рассказал.

- Старшую девчонку стало затягивать в воду, первым делом я бросился к ней. Отец пытался руками остановить тонущую машину. Дальше я его потерял из вида. Я вытащил 8-летнего ребенка из воды, у нее была истерика и она долго не могла объяснить. В итоге выяснилось, что в машине были еще ее братик и сестричка.

Мужчина отважно снова бросился в воду. К этому моменту задние пассажирские стекла уже погрузились в речку.

- Я увидел, что в пассажирском окне руки детей торчат, они пытаются выбраться. Понял, что надо что-то делать. Пытался сломать стекло, но ничего не получалось. Я уперся ногами в дверь машины и стал тянуть на себя. Один кусочек оторвался, потом второй. Вижу детскую руку мальчишескую, пытаюсь его вытащить. Вытащил, посадил на плечо, пытаюсь вытащить за руку второго ребенка, не получается, опять обламываю стекло. Мне ребята с рыбацкой базы помогали.

Оставшаяся внутри девочка запуталась в ремне безопасности. Но мужчина вместе с ее отцом, который сам чуть не утонул при попытке остановить авто, все-таки достали ребенка.

На берегу незнакомец укутал напуганных и плачущих детей в спальник, а затем отвез на машине к матери. А отца оставили на месте, и он уже давал объяснение приехавшим чуть позже спасателям, а еще позже - полицейским. Медицинская помощь никому не потребовалась Ну а скромный герой отказался себя раскрывать, но может прочитать благодарные комментарии, которые оставляют люди в его адрес.

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