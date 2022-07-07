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Происшествия7 июля 2022 8:15

Под Волгоградом москвич утонул в водовороте на Хопре, когда спасал внуков из воды

Дети уплыли на середину реки на матрасе
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины.

Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Трагедия разыгралась на реке Хопер недалеко от хутора Ендовский Алексеевского района. 6 июня на песчаном берегу отдыхала семья: мужчина с женой и их два внука 5 и 7 лет. Дети плавали на матрасе вдоль берега. Но неожиданно течением их стало относить к середине реки, где был опасный водоворот. Дед заметил грозящую детям опасность и бросился в воду. Он оттолкал от бурлящей воды матрас в сторону берега и потратил на это все силы. Самому вырваться из водяного омута ему не удалось – скрылся в водовороте. Жена тут же вызвала спасателей. Но поиски тела продолжаются до сих пор. С детьми все в порядке.

- Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, организована проверка, - сообщили сайту Volgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области.