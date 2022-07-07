Под Волгоградом москвич утонул в водовороте на Хопре, когда спасал внуков из воды

Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины. Фото: Иван ВИСЛОВ

Трагедия разыгралась на реке Хопер недалеко от хутора Ендовский Алексеевского района. 6 июня на песчаном берегу отдыхала семья: мужчина с женой и их два внука 5 и 7 лет. Дети плавали на матрасе вдоль берега. Но неожиданно течением их стало относить к середине реки, где был опасный водоворот. Дед заметил грозящую детям опасность и бросился в воду. Он оттолкал от бурлящей воды матрас в сторону берега и потратил на это все силы. Самому вырваться из водяного омута ему не удалось – скрылся в водовороте. Жена тут же вызвала спасателей. Но поиски тела продолжаются до сих пор. С детьми все в порядке.

- Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, организована проверка, - сообщили сайту Volgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области.