В Волгограде за 3 года приведут в порядок 150 дворов

В Волгограде началась программа благоустройства дворов Фото: Эдуард Пальгунов

Утром 5 июля у губернатора Андрея Бочарова состоялась рабочая поездка в Дзержинский район Волгограда. Глава области оценил ход ремонта бульварной части проспекта Жукова и объявил о начале реализации трехлетней программы по благоустройству дворовых территорий. До конца 2024 года в Волгограде приведут в порядок 150 дворов.

ПРОГРАММА НА 3 ГОДА

- С 2016 по 2021 год только в Волгограде было реализовано благоустройство 191 дворового пространства, в котором находилось более 470 домов. В них проживали около 80 тысяч человек. Задача, которую мы ставим на этот этап, в течение трехлетней программы провести серьезные работы в 150 дворовых территорий, которые в целом объединяют порядка 300 домов, где проживает более 100 тысяч человек, - отметил Андрей Бочаров.

Уже известно число дворов, в которых пройдут работы в этом году. В Волгограде в 2022 году благоустроят 44 дворовые территории, в которых находятся 109 домов. В них проживают более 30 тысяч человек. Трехлетняя программа благоустройства дворов станет частью десятилетней концепции развития Волгограда, план которой разрабатывают вот уже несколько месяцев.

- Я рассчитываю на то, что жители Волгограда проявят активность и вместе с заинтересованными сторонами определяться с теми местами, которые нам нужно благоустроить в течение десятилетней программы, - добавил Андрей Бочаров.

Розы высажены и привыкают к волгоградской жаре Фото: Эдуард Пальгунов

УСПЕТЬ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЖУКОВА

Губернатор во время визита в Дзержинский район заявил не только о программе благоустройства дворов, но также оценил ремонт бульвара вдоль проспекта Жукова. На объекте идет второй этап работ, которые проходят по срокам. Андрей Бочаров отметил, что торопиться не стоит, время есть до 1 декабря – к 126-летию со дня рождения Георгия Жукова. Подрядчики заявили, что все успеют намного раньше – к 1 сентября.

Готовность второго этапа благоустройства составляет 75% Фото: Эдуард Пальгунов

По бульвару Жукова волгоградцы гуляют и ходят на работу или учебу Фото: Эдуард Пальгунов

- Перед нами стоит задача выполнить работы качественно. Самое главное, чтобы мы смогли реализовать этот проект, как договаривались, ко дню рождения великого полководца – к 1 декабря. Если будет получаться быстрее и качественнее, то нужно выполнять раньше. Если по разным причинам не будет получаться, то не надо гнать, самое главное – качество. Мы договорились с ветеранским сообществом, что ко дню рождения, 126-летию великого полководца Георгия Жукова мы реализуем полномасштабный проект и полностью будут приведены в надлежащее состояние 6 гектар. Получится совершенно новое пространство, которого в Дзержинском районе, конечно же, не хватает. Это самый густо населенный район, - рассказал Андрей Бочаров.

На объекте работает несколько единиц техники Фото: Эдуард Пальгунов

Протяженность бульварной части, на которой идут работы в рамках второго этапа, составляет 950 метров. Вдоль тротуара уже высажены деревья, кустарники, розарии, построены лестничные спуски во дворы. Продолжается укладка тротуарной плитки. Активные работы проходят вдоль домов, где еще предстоит уложить асфальт и плитку. Полностью смонтированы система полива, видеонаблюдение, освещение. В ближайшую субботу начнется гидропосев.

Рабочие уже смонтировали системы видеонаблюдения и освещения Фото: Эдуард Пальгунов

Есть на бульваре различные топиарные фигуры и архитектурные формы, среди которых жираф на мотоцикле. Но сфотографироваться с ними пока не удастся. Арт-объекты до открытия будут находиться в целлофане для лучшей сохранности. Осталось поставить лавочки, урны уже стоят. Так что выбрасывать мусор где попало или нести его домой не надо. Общая готовность объекта составляет 75%. На бульварной части хоть еще и идут работы, горожане вовсю по ней гуляют или идут по делам от Самарского разъезда по направлению к центру.

Жираф на мотоцикле пока спрятан в целлофан Фото: Эдуард Пальгунов

Мусорить не надо, урны уже стоят Фото: Эдуард Пальгунов

В прошлом году была открыта первая половина бульвара вдоль проспекта Жукова. После завершения работ на второй очереди общая протяженность прогулочной зоны составит 1,5 километра.