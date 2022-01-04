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Общество4 января 2022 11:50

Андрей Бочаров заявил, что ему удалось остановить деградацию инфраструктуры Волгограда

Волгоградский губернатор решил сформировать концепцию развития Волгограда на 10 лет вперед
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Новый год волгоградский губернатор решил начать с составления глобальных планов. Фото: администрация Волгоградской области.

Новый год волгоградский губернатор решил начать с составления глобальных планов. Фото: администрация Волгоградской области.

- Нам удалось не только остановить деградацию, фактически уничтожение городской инфраструктуры, но и сделать серьезные шаги по наведению порядка в городском хозяйстве, - заявил 4 января волгоградский губернатор на встрече с руководством Волгограда. Андрей Бочаров решил, что новогодние каникулы – самое подходящее время строить планы на будущее, и поставил задачи перед чиновниками городской администрации вспомнить запросы жителей и составить план развития Волгограда на 10-летие вперед.

Как это развитие представляет сам Андрей Бочаров, он тоже рассказал. Город, по его мнению, должен стать современным дорожно-транспортным, логистическим центром. В связи с этим жителям Волгограда придется еще не раз пережить изменение транспортной схемы . Наряду с этим губернатор хочет модернизировать городскую среду, которая должны быть не только современной и комфортной, но еще и дружелюбной. Чиновникам надо также подумать над вопросами модернизации сферы ЖКХ и экологии. И, наконец, решить, как нам использовать преимущества нашей территории, чтобы получить дополнительные ресурсы для развития. В конечном итоге, по мнению главы региона, Волгоград должен стать «ключевым звеном нашей страны».

Помимо этого, чиновники должны будут представить план развития острова Сарпинского. А также сформировать постоянно действующую сеть современной ярмарочной торговли.

Программу развития Волгограда должны будут написать уже в этом году. Модель развития агломерации будет применена ко всей Волгоградской области.