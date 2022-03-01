«В ближайшее время поставок не будет»: сотрудники волгоградских автоцентров рассказали, что ожидает рынок иномарок и автозапчастей

В Волгограде могут закончиться автодетали Фото: Олег ЗОЛОТО

Страны запада вводят санкции в отношении России. Многие ограничения приводят к ограничению поставок в страну разных товаров, что влечет их подорожание. Волгоградцы уже столкнулись с повышением цен. Так известный общественник и блогер Алексей Ульянов на своей страничке в Instagram сообщил, что ему несколько раз подняли стоимость автомобильной запчасти, которую он предварительно оплатил. Комплектующие для машин, в первую очередь для иномарок в Волгограде действительно дорожают. «КП-Волгоград» выяснила, что ждет волгоградский автомобильный рынок в ближайшем будущем.

Практически все запчасти для автомобилей в России из заграницы. Страны Европы, Азии, Америки прекращают авиасообщение, автоконцерны принимают решение отменить поставку комплектующих на российский рынок и закрывают заводы. Без повышения стоимости запчастей это обойтись не может. Автоцентры в Волгограде до конца не понимают, как именно развернется ситуация, и при этом отмечают, что рост цены на запчасти уже начался.

- Переходим на работу по предзаказу автозапчастей и предварительной оплате. Они у нас из Азии и Европы, мы обслуживаем иномарки. Возможно, что в ближайшее время поставок не будет. Тогда будет очень плохо. Ситуация до конца неизвестна. Не исключено, что теперь будем обслуживать только те автомобили, которые находятся у нас на гарантии. Однако каких-то решений еще не принято, - рассказал «КП-Волгоград» сотрудник автоцентра в Волгограде, который занимается ремонтом и продажей иномарок.

Некоторые автомагазины решили сразу же увеличить ценники на комплектующие для иномарок. Волгоградцы заказывают их через интернет, а продавцы поднимают стоимость на те комплектующие, которые уже были предварительно оплачены. Волгоградский общественник Алексей Ульянов столкнулся с тем, что он приобретал сальник за 2706 рублей, за день ценник вырос до 3109 рублей, и его вынудили доплачивать.

- Запчасть заказана, оплачена. В нарушение законодательства они отменяют заказ, меняют один раз цену, требуют доплатить, опять отменяют, меняют второй раз цену и опять требуют доплатить. Нужна запчасть срочно, они заработать решили на горячей ситуации, - рассказал о своей проблеме общественник Алексей Ульянов в соцсетях.

В этом случае ответ один: автомагазины в такой ситуации решили просто заработать.

- Те, кто повышают цены на уже оплаченные, просто решили навариться на этой ситуации. Конечно, нельзя увеличивать стоимость запчасти, за которую автомобилист уже заплатил, - отметил представитель волгоградского автоцентра.

Автозапчасти можно не только заказывать через интернет, но и обычных автомагазинах. У них в Волгограде прилавки не пустуют, на складах еще есть детали после поставок, которые были до санкций.

- Пока мы не столкнулись с тем, что автомобилисты не могут купить запчасти для ремонта. Но цены на них магазины начинают повышать, - рассказал работник одного из волгоградских автосервисов.

Естественно, автосалоны по продаже иномарок уже подумывают над тем, чтобы повысить цены на новые машины. Только может произойти так, что их не на что будет повышать. Если стоящие в автоцентрах иномарки раскупят, то новые могут не появиться, отмечают продавцы автомобилей в Волгограде. Ведь автоконцерны принимают решения закрыть в России заводы по производству иномарок и останавливают их поставку из заграницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за санкций волгоградки останутся без голландских тюльпанов на 8 марта в 2022 году

В Волгограде предприниматели в сфере цветочного бизнеса заявили о подорожании импортных растений в полтора-два раза (подробности)

В Волгограде началось повышение цен на технику и электронику

Из-за резкого подорожания в DNS, М-Видео и других магазинах волгоградцы поспешили вложить деньги в пылесосы и айфоны (подробности)