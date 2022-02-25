В Волгограде началось повышение цен на технику и электронику

Ценникам сегодня не очень-то стоит верить. Фото: Дарья ДЕНИСОВА.

25 февраля на своей страничке в Фейсбуке руководитель компании DNS Дмитрий Алексеев заявил, что в свете происходящих событий и объявленных России санкций им пришлось поднять цены на 30%.

- Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность, - сообщил Алексеев.

Не все так же громко объявили о подорожании, но ценники сегодня переписывают практически во всех магазинах. Корреспондент «КП-Волгоград» посмотрел, что происходит сегодня в торговых точках: что с ценами и есть ли спрос. Некоторые волгоградцы, действительно, опасаются, что завтра деньги превратятся в фантики, на которые ничего не купишь, и поспешили вложить их хоть куда-то.

- Скупают бытовую технику, стиральные машинки, холодильники, духовые печи, в общем, крупногабаритные товары. Люди в замешательстве, и этим вызван такой ажиотаж. Спрос высокий, цены высокие, - поделился с «Комсомолкой» продавец-консультант DNS в городе Волжском.

Популярностью у волгоградцев сегодня пользуется крупногабаритная техника и айфоны. Фото: Дарья ДЕНИСОВА.

В этом же магазине, но в Советском районе Волгограда, ситуация немного другая. Более спокойная.

- Да, на некоторые модели телефонов цена выросла. Сайт сейчас работает в штатном режиме, вчера он полностью не работал. Цены на товары в магазине не актуальны, точная информация в реестре и на сайте. Очень много ценников, мы стараемся по возможности сразу актуализировать информацию. Акций и скидок на товар нет, только на пару мобильных телефонов. Большим спросом пользуются айфоны. Рассрочка временно не выдаётся, - рассказал нам сотрудник магазина.

В «М-Видео» в Стройграде покупателей немного. Сказать, что волгоградцы массово ринулись скупать технику, нельзя. Витрины в магазине полные, и в рабочее время большого скопления людей нет. Возможно, это связано с тем, что и денег у населения нет.

- Сегодня мы весь день занимаемся переоценкой товара. Началась она вчера вечером. Временно мы приостановили все акции. Да, техника уже подорожала, но пока мы меняем ценники, что-то еще можно успеть купить по старой цене, - рассказал менеджер торгового зала в магазине "М-Видео".

Продавцы «Эльдорадо» говорят, что повышение спроса ощутили. Особенно на айфоны и макбуки.

- Из бытовой техники почему-то берут пылесосы. Где-то на 2 процента выросла цена пока, но это только на сегодняшний момент. Цена неустойчивая, скачет туда-сюда, мы постоянно вынуждены следить за этим при продаже товаров. Скидки действуют, следим за распоряжениями начальства.

Дорожает не только техника, но и мебель.

- Как вы знаете, наши кухни и шкафы изготавливаются из импортных материалов и фурнитуры. Курс доллара растет, а значит, и наша продукция автоматически дорожает. Мы стараемся сделать все, чтобы удержать цены, - говорят в магазине от мебельной фабрики «Мария».

Большинство производителей мебели говорят, что максимум смогут удержать цены и скидки до 1 марта, после чего цены точно не будут прежними.