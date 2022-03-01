Из-за санкций волгоградки останутся без голландских тюльпанов на 8 марта в 2022 году

Совсем без цветов мы не останемся - в Волгоградской области тоже выращивают тюльпаны. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Цветы на 8 марта, похоже, станут самым роскошным подарком для дам в этом году. И не всем окажутся по карману. В свете введенных для России санкций поставки импортных цветов или невозможны, или обходятся очень дорого. В Волгограде предприниматели, работающие в сфере цветочного бизнеса, уже заявили о подорожании цветов. Совсем без роз, тюльпанов и мимоз мы не останемся, только теперь цветы будут волгоградского и краснодарского происхождения.

Корреспондент «КП-Волгоград» прошелся по цветочным лавкам и поговорил с продавцами. Уже за неделю до 8 марта цены выше привычных. Мы узнали, как предприниматели собираются выживать в новых экономических условиях.

- К наплыву клиентов мы готовы всегда, как в праздничный день, так и в обычный. К сожалению, цены на импортные цветы уже поднялись в 1,5 и даже в 2 раза. Клиенты знают, что все дорожает, но по поводу цен на цветы возмущаются. Обычно у нас поставки из Голландии, но в этот раз их не будет, закрыты границы. Ожидаем поставку из Кении и, скорее всего, будем брать краснодарские цветы, - рассказала «Комсомолке продавец-консультант из цветочной лавки в Кировском районе Волгограда.

- Цена значительно выросла. Приходится уходить полностью на российского производителя, в основном в продаже сейчас наши цветы. Импорт по себестоимости очень высокий, регулярные поставки не возможны, - говорит флорист салона цветов в Советском районе Волгограда.

Есть и те, кто во всеоружии. Например, флористы из Волжского уверены, что они справятся с любыми экономическими трудностями, так как поставки цветов осуществляются как обычно: «У нас есть цветы нашего производства. Вот тюльпан вообще местный из области, поэтому все изменений мы пока не заметили».

Меньше всего пострадали в этой ситуации предприниматели, которые используют полностью отечественную продукцию.

- Цветочками мы запаслись, ждем покупателей. Вся партия цветов у нас по старой цене, что будет с новой, и когда она придет - пока неизвестно. Все цветы российского происхождения, и от санкций мы сильно не пострадали, - рассказали «КП-Волгоград» в цветочной мастерской Родниковой Долины.

КСТАТИ

Практически во всех салонах города уже сейчас принимают заявки на букеты к женскому дню. Если заказать и оплатить цветы сейчас, то можно не переживать, что 8 марта придется покупать цветы по космическим ценам. Вам останется только забрать свежие цветы.

ЧТО ПОЧЕМ

Все цветочные салоны предупреждают, что цены актуальны только на сегодняшний день. Цена скачет каждый день. По информации на 1 марта 2022 года в Волгограде можно купить (цены средние):

Ирисы – по 90-140 за штуку

Хризантемы – 200-250 за ветку

Эустома – 250 рублей за ветку

Орхидея – 150 за штуку

Букет из 7 тюльпанов - 1290 рублей, из 11 штук – 1990 рублей.