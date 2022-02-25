Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 февраля: заболеваемость падает, смертность растет

На больничном с ковидом более 27 тысяч волгоградцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. За последние 24 часа COVID-19 подтвердили тестами у 1412 человек, накануне заразившихся было на 24 человека больше. При этом общее число заболевших за время пандемии достигло 181,7 тысячи человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 февраля 2022 года.

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За прошедшие сутки эксперты подтвердили 17 смертей от ковида и его осложнений в Волгоградской области – это максимальные цифры февраля. Младшим жертвам было всего 30 и 35 лет. Всего пандемия унесла жизни 6306 жителей региона.

При этом в последние дни растет число тех, кто справился с коронавирусом и получил отрицательный тест. За последние 24 часа закрыли больничные листы 3118 человек – цифра в два с лишним раза превышает число заболевших. Однако госпитализация понадобилась вдвое большему количеству волгоградцев, чем накануне. Поступили в ковидные госпитали 293 пациента. Всего же на больничном в данный момент остается больше 27 тысяч жителей региона, подхвативших коронавирус.

Тем временем, в регионе смягчили карантинные меры. Перчатки носить больше не нужно, снизили требования и к работодателям. Смотрите, какие ограничения по коронавирусу продолжают действовать в Волгограде и области.