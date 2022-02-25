Ковид убил двух молодых волгоградок

Младшим жертвам ковида было всего 30 и 35 лет. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На 25 февраля в Волгоградской области зафиксировали 17 летальных исходов от коронавируса и его осложнений. 15 жертв ковида проживали в Волгограде, по одному – в Городищенском и Калачевском районах. Среди умерших 10 мужчин в возрасте от 60 до 85, а также 7 женщин. Младшим жертвам COVID-19 было всего 30 и 35 лет, сообщили в оперштабе.

- 35-летняя женщина страдала хроническим инфекционным заболеванием и не была вакцинирована от новой коронавирусной инфекции. Доставлена в инфекционный стационар в состоянии крайней степени тяжести, - рассказали в облздраве.

Женщина скончалась в реанимации несмотря на усилия медиков. Если в этом случае врачи даже не смогли собрать анамнез заболевания, то 30-летняя волгоградка с хроническими заболеваниями эндокринной системы пришла за медпомощью, как только ее здоровье пошатнулось. Но назначенное лечение ей не помогало, после пришел положительный тест на коронавирус. Женщине выдали направление на госпитализацию, но ложиться в больницу она не стала. Через два дня пациентке стало хуже, у нее обнаружили двухстороннюю пневмонию. Только тогда на скорой ее доставили в больницу и сразу поместили в отделение реанимации.