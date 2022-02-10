Ковид-ограничения в Волгоградской области: что изменится с 10 февраля 2022

Маски остаются обязательными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области с 10 февраля 2022 года смягчили карантинные ограничения по коронавирусу. В регионе согласно требованиям главного санитарного врача РФ отменили требования и рекомендации по ношению перчаток, а работодатели больше не обязаны обеспечивать самоизоляцию мигрантов и представлять информацию обо всех контактах заболевшего COVID-19 сотрудника, сообщили в оперштабе. Смотрим, что изменилось в постановлении № 179 (текст) и какие ковид-ограничения действуют в Волгограде и области в феврале 2022.

Что нового?

С 10 февраля 2022 в Волгограде и области отменили рекомендации для граждан по использованию перчаток, также больше не нужно носить перчатки сотрудникам сферы торговли и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием людей.

Работодатели Волгоградской области с 10 февраля 2022 также больше не должны следить за самоизоляцией работников-иностранцев и лиц без гражданства и передавать в Роспотребнадзор список контактов заболевшего сотрудника, также больше не обязательно дезинфицировать помещение, где трудился заразившийся.

Какие ограничения по коронавирусу продолжают действовать в Волгограде и области в феврале 2022

В феврале 2022 в Волгограде и области носить маски обязательно в транспорте, в магазине и в общественных местах. Остается и правило социальной дистанции. А QR-коды и сертификаты или отрицательный ПЦР-тест необходимы для пропуска в заведения общепита, бассейны, бани и сауны, фитнес-клубы, кинотеатры и магазины (кроме продовольственных, аптек и маркетов с товарами первой необходимости – для детей, животных и т.д.), музеи и театры, на концерты и выставки, в гостиницы, санатории и на турбазы, в салоны красоты, солярии и парикмахерские. Также без QR-кода нельзя ездить в командировку, купить билет и проехать в междугороднем автобусе, а также купить проездные билеты на общественный транспорт. Все эти требования не работают для тех, кому нет 18 лет. Зато детей и подростков по-прежнему нельзя пускать в торговые центры без взрослых, сохраняется и запрет на публичный Wi-Fi.

В кафе, барах и ресторанах Волгограда в феврале 2022 под запретом банкеты, корпоративы, караоке, кальяны и танцы. В зале могут занять не более 50% имеющихся мест обладатели QR-кода или сертификата. Сохранили и запрет на работу общепита с 23.00 до 6 часов утра. Ограничения не действуют на продажу на вынос и доставку.

Корпоратив в Волгограде нельзя устроить и на рабочем месте. В загс на свадьбу нельзя пригласить больше 10 человек, такие же ограничения ковид-ограничения действуют в феврале 2022 и для похорон.

Записаться на прием в МФЦ с февраля 2022 в Волгограде и области можно еженедельно по субботам на сайте mfc.volganet.ru или по телефону: 8(8442)92-40-14.

Плюс к этому с 27 января 2022 добавили рекомендацию работодателям предоставлять заболевшим сотрудникам три оплачиваемых выходных без больничного листа (подробности).